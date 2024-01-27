عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اليوم.. هذا الكوكب يتراجع عن مكانه الحقيقي| تفاصيل

صدى البلد

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، وصول كوكب أورانوس إلى نهاية حركته التراجعية اليوم السبت 27 يناير 2024 منهياً حركته باتجاه الغرب أمام النجوم ويعود إلى حركته المعتادة باتجاه الشرق بدلاً من ذلك. 

يعد هذا الانعكاس في الاتجاه هو ظاهرة تحدث لجميع الكواكب الخارجية في نظامنا  الشمسي بشكل دوري ، بعد بضعة أشهر من اجتيازها حالة التقابل.

الحركة التراجعية مجرد وهم بصري فقط، فالكوكب لم يتوقف ولم يتحرك تراجعياً نحو الغرب فا أورانوس مثل كل الكواكب الخارجية دائماً يتحرك نحو الشرق في مداره حول الشمس ، ولكن وكما يشاهد من الأرض فإن كل تلك الكواكب تقضي جزءا من الوقت كل سنة تتحرك نحو الغرب بالنسبة للنجوم .

txt

برد وأمطار وأتربة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

txt

المريخ كوكب الحرب وعطارد رسول الآلهة يظهران في سماء مصر الليلة

دخل كوكب أورانوس الحركة التراجعية في 29 اغسطس 2023 وتوقفت حركته المعتادة ظاهرياً بإتجاه الشرق وهذه الحركة ناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، فالكواكب تتحرك دائماً في نفس الاتجاه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعياً. 

إن الذي حدث  أثناء حركة الارض في مدارها الصغير حول الشمس تعبر بجانب احد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الارض " فقط " بأن الكوكب بدأ يتحرك الى الخلف في مدارة بالنسبة للنجوم لعدة اشهر ولكن في الفضاء فإن الكوكب لم يتوقف ولم يعكس حركته ابدا. 

خلال الأسابيع المقبلة سيصل اورانوس إلى أعلى نقطة في السماء مبكراً باربع دقائق كل ليله ثم سيختفي تدريجياً في الشفق المسائي. 

جدير بالذكر أن كوكبنا مر بين أورانوس والشمس في 13 نوفمبر 2023 في ظاهرة تسمى " التقابل "  وكان ذلك الوقت الأفضل لرصد الكوكب حيث كان في اقرب نقطة بالنسبة لنا، ومع انتهاء الحركة التراجعية هذا يعني بأن افضل الشهور لرؤية الكوكب قد انتهت.

الحركة التراجعية الجمعية الفلكية بجدة الارصاد السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

لإنهاء مهمة التحالف الدولي.. انطلاق الجولة الأولى للحوار بين العراق وأمريكا

اليوم .. بدء إجازة الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الجامعات الحكومية

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو .. نزل التردد واتفرج مجانا

بعد رحيل كلوب| هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟.. ومفاجأة في فبراير

استدامة أزمة اللاجئين.. إسرائيل تشيد بقرار أمريكا وقف تمويل الأونروا

في حجم حبة الأرز.. فريق مصري يبتكر روبوت لعلاج الجلطات القلبية|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو| تفاصيل

سابني قبل الفرح... صور وضعت ميريهان حسين في مأزق|شاهد

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لطفل فلسطيني يحاول تدفئة نفسه|شاهد

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ