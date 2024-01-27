اليوم.. هذا الكوكب يتراجع عن مكانه الحقيقي| تفاصيل

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، وصول كوكب أورانوس إلى نهاية حركته التراجعية اليوم السبت 27 يناير 2024 منهياً حركته باتجاه الغرب أمام النجوم ويعود إلى حركته المعتادة باتجاه الشرق بدلاً من ذلك.

يعد هذا الانعكاس في الاتجاه هو ظاهرة تحدث لجميع الكواكب الخارجية في نظامنا الشمسي بشكل دوري ، بعد بضعة أشهر من اجتيازها حالة التقابل.

الحركة التراجعية مجرد وهم بصري فقط، فالكوكب لم يتوقف ولم يتحرك تراجعياً نحو الغرب فا أورانوس مثل كل الكواكب الخارجية دائماً يتحرك نحو الشرق في مداره حول الشمس ، ولكن وكما يشاهد من الأرض فإن كل تلك الكواكب تقضي جزءا من الوقت كل سنة تتحرك نحو الغرب بالنسبة للنجوم .

دخل كوكب أورانوس الحركة التراجعية في 29 اغسطس 2023 وتوقفت حركته المعتادة ظاهرياً بإتجاه الشرق وهذه الحركة ناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، فالكواكب تتحرك دائماً في نفس الاتجاه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعياً.

إن الذي حدث أثناء حركة الارض في مدارها الصغير حول الشمس تعبر بجانب احد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الارض " فقط " بأن الكوكب بدأ يتحرك الى الخلف في مدارة بالنسبة للنجوم لعدة اشهر ولكن في الفضاء فإن الكوكب لم يتوقف ولم يعكس حركته ابدا.

خلال الأسابيع المقبلة سيصل اورانوس إلى أعلى نقطة في السماء مبكراً باربع دقائق كل ليله ثم سيختفي تدريجياً في الشفق المسائي.

جدير بالذكر أن كوكبنا مر بين أورانوس والشمس في 13 نوفمبر 2023 في ظاهرة تسمى " التقابل " وكان ذلك الوقت الأفضل لرصد الكوكب حيث كان في اقرب نقطة بالنسبة لنا، ومع انتهاء الحركة التراجعية هذا يعني بأن افضل الشهور لرؤية الكوكب قد انتهت.