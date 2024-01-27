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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برد وأمطار وأتربة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

ارشيفي
ارشيفي

توقّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية  أن يسود طقساً بارداً على معظم مناطق المملكة، حيث تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة؛ تتخللها سحبٌ مُمطرة مسبوقة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من منطقة الرياض، خاصة الجنوبية.

كما توقعت الأرصاد السعودية تكوُّن السحب الرعدية المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز".

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.

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