حمدى خليفة يترشح على مقعد نقيب المحامين

تقدم حمدى خليفة، نقيب المحامين الأسبق، صباح اليوم السبت، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين، فى الانتخابات التى تعقد 9 مارس المقبل.

وبدأت النقابة العامة للمحامين، فى تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، صباح السبت الموافق 27 يناير، ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء الموافق 31 يناير من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء.



ومن المقرر أن تعلن نقابة المحامين الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، وتلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024، والفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.



وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، و كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024، كما تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، وإعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024، على أن تجرى الانتخابات يوم السبت الموافق 9/3/2024، والإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.



أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، 4 تعليمات خاصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين، وجاءت كالتالي:

1 ـ استلام الأوراق يكون بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.

2 ـ التسليم شخصي أو بتوكيل خاص من المرشح.

3 ـ لا يسمح بدخول مقر لجنة تسليم الأوراق إلا لحامل ملف الترشح فقط.

4 ـ تتلقي اللجنة الطلبات بدءًا من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة مساءً.

ـ ملحوظة هامة: يكون ترتيب الأسماء في قائمة المرشحين على كافة المناصب ترتيبًا أبجديًا.