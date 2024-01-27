بفقرات فنية لدعم القضية الفلسطينية.. انطلاق فعاليات اليوم الثالث لجناح الأزهر بمعرض الكتاب

انطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الثالث من أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال (٥٥)، بعروض فنية وابتهالات وأناشيد مميزة قدمها براعم الأزهر الشريف من منطقة الجيزة الأزهرية، بجناح الأزهر، تدعو إلى حب الوطن وغرس قيمة الانتماء والولاء له في نفوسهم، والتعرف على القضية الفلسطينية بالإضافة لتقديم مجموعة متنوعة من الأناشيد والابتهالات الدينية التي تدعم دعم القضية الفلسطينة.

وسيناقش الجناح اليوم في ندواته التثقيفية موضوعين مهمين هما" الدور التكاملي لمؤسسات الدولة" و"اللغة العربية.. ضرورة حياتية"، كما سيحتفي الجناح باليوم العالمي للطاقة النظيفة عبر تنظيم مجموعة من الورش والفعاليات التي تعزز مفهوم "البيئة الخضراء" وتشجع رواد المعرض على ضرورة الحفاظ على البيئة، بجانب الفعاليات اليومية بجميع الأركان.

وتهدف هذه الفعاليات والأنشطة المقدمة في جناح الأزهر الشريف، إلى غرس مفاهيم الانتماء والوطنية وتعريف النشء على الحق الفلسطيني، بالإضافة لتقديم رسالة سلام ومحبة، تعكس التلاحم والتكاتف الذي يميز مجتمعنا المسلم، وتعزز الوعي الديني والثقافي بين الجماهير، وتعمق المعرفة والفهم حول القضايا الأساسية انطلاقا من المنهج الوسطي والمعتدل للأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.