عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بفقرات فنية لدعم القضية الفلسطينية.. انطلاق فعاليات اليوم الثالث لجناح الأزهر بمعرض الكتاب

فقرات فنية بجناح
فقرات فنية بجناح الأزهر في معرض الكتاب

انطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الثالث من أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال (٥٥)، بعروض فنية وابتهالات وأناشيد مميزة قدمها براعم الأزهر الشريف من منطقة الجيزة الأزهرية، بجناح الأزهر،  تدعو إلى حب الوطن وغرس قيمة الانتماء والولاء له في نفوسهم، والتعرف على القضية الفلسطينية بالإضافة لتقديم مجموعة متنوعة من الأناشيد والابتهالات الدينية التي تدعم دعم القضية الفلسطينة.

وسيناقش الجناح اليوم في ندواته التثقيفية موضوعين مهمين هما" الدور التكاملي لمؤسسات الدولة" و"اللغة العربية.. ضرورة حياتية"، كما سيحتفي الجناح باليوم العالمي للطاقة النظيفة عبر تنظيم مجموعة من الورش والفعاليات التي تعزز مفهوم "البيئة الخضراء" وتشجع رواد المعرض على ضرورة الحفاظ على البيئة، بجانب الفعاليات اليومية بجميع الأركان.

وتهدف هذه الفعاليات والأنشطة المقدمة في جناح الأزهر الشريف، إلى غرس مفاهيم الانتماء والوطنية وتعريف النشء على الحق الفلسطيني، بالإضافة لتقديم رسالة سلام ومحبة، تعكس التلاحم والتكاتف الذي يميز مجتمعنا المسلم، وتعزز الوعي الديني والثقافي بين الجماهير، وتعمق المعرفة والفهم حول القضايا الأساسية انطلاقا من المنهج الوسطي والمعتدل للأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

الزمالك يسعى لضم لاعب الأهلي في صفقة انتقال حر

ترشيحاتنا

قفزة في أسعار الحديد| زيادة 17 ألف جنيه خلال يناير.. ماذا يحدث؟

ماذا قال رئيس جنوب إفريقيا بعد قرار محكمة العدل الدولية؟

حماس تندد بالتهديدات الإسرائيلية ضد الأونروا

من جنيه لعشرين.. تعرف على أسعار الكتب المخفضة في معرض القاهرة للكتاب

1070 شخص.. محاولة لاختراق الحدود السعودية وبيان عاجل لـ"داخلية" المملكة

فحص 2 مليون و438 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لـ«العناية بصحة الأم والجنين»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على جمبسوت غادة عبد الرازق في باريس|شاهد

خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو| تفاصيل

سابني قبل الفرح... صور وضعت ميريهان حسين في مأزق|شاهد

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ