بحكي عنك.. نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية جديدة لها

تستعد الفنانة نوال الزغبي، لطرح أغنية جديدة لها تحمل اسم بحكي عنك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، خلال الفترة المقبلة.

أغنية نوال الزغبي

معجب نوال الزغبي

من جهة أخرى، حلت الفنانة نوال الزغبي ضيفة على برنامج زمن الذى تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب وتفاجئت الفنانة اللبنانية بطلب شاب للزواج منها.

وقام شاب يدعى ميشال بطلب الزواج من نوال الزغبي على الهواء مباشرة خلال البرنامج وقدم لها خاتم سوليتير وباقة من الورد وهو الأمر الذى ادهش نوال التى لم تكن تصدق ما يحدث بالبرنامج.

وفى نهاية الأمر قررت نوال الزغبي أن تعتذر للشاب ميشال بطريقة لائقه دون أن تجرح شعوره قائلة له انت تستحق فتاة أفضل منى وتعطيها هذا الخاتم الرائع.

نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت نوال الزغبي، مرتدية بنطال جلد باللون الأسود مع قميص وجرافت ملونة، وجاكيت بدلة باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نوال الزغبي، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نوال الزغبي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.