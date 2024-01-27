القاهرة الإخبارية: ديفيد كاميرون يسعى إلى رفع الغطاء السياسي عن حماس

قال عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية، إن زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لتركيا، كانت لبحث وقف إطلاق النار في غزة، على الرغم من أن الاجتماعات كانت مغلقة، إلا أن الجانبين التركي والبريطاني متفقان على عدة نقاط، أولهم وقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات للقطاع وتبادل المحتجزين.

وأوضح أن الهدف الاستراتيجي من الزيارة هو السعي لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخطة البريطانية تهدف لإنهاء الحرب وإخلاء قطاع غزة من المقاومين والأسلحة مشيرا إلى أن ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، يسعى إلى رفع الغطاء السياسي عن حماس وفصلها عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.