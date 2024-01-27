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رئيس التحرير
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أخبار البلد

" الأدبية والمنح.. نوافذ للإبداع".. في جناح مركز أبو ظبي للكتاب غدا

صدى البلد

ينظم جناح مركز أبو ظبي للغة العربية في الثانية من بعد ظهر غد الأحد ندوة بعنوان الجوائز :" الأدبية والمنح.. نوافذ للإبداع".

يتحدث في الندوة: الناقد والشاعر الدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس المجلس الأعلى للثقافة الأسبق، وعبد الرحمن النقبي مدير إدارة الجوائز الأدبية بمركز أبو ظبي للغة العربية، وطارق راشد رئيس قسم الدراسات والبحوث بمركز أبو ظبي للغة العربية، وتدير الندوة د.برلنت قابيل رئيس قسم البرامج بالمركز.

يأتي ذلك في إطار مشاركة المركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024 تحت شعار "نصنع المعرفة، نصون الكلمة".

وبوضح د. علي بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للكتاب أن برنامج المركز يتضمن عدداً  من الندوات واللقاءات الثقافية والمهنية وورش العمل المتخصّصة، من أبرزها اجتماعات مع رؤساء اتحادات النشر الإقليمية واتحاد الناشرين العرب، ولقاء مهني مع مسؤولي الاتحاد الدولي للناشرين ونخبة من أهم الناشرين الأجانب، بالإضافة إلى مجموعة من الأمسيات الموسيقية وتواقيع الكتب الموزّعة في مواقع مختلفة.

كما يعرض للبيع أكثر من 500 عنوان، منها 120 عنواناً جديداً.

واستهل المركز برنامجه بحفل غنائي كبير بعنوان  "أنا هويت .. ما انتهيت"، للاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش، وذلك في قصر عابدين بالقاهرة، بمشاركة مجموعة من فناني العالم العربي،  وجاء الحفل استكمالاً للتواصل الحضاري والثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وتقديراً للأثر العميق للموسيقار سيد درويش على مسيرة الموسيقى والغناء في العالم العربي على امتداد الأجيال.

كما تتناول الندوات الثقافية مجموعة مهمّة من المحاور، التي تناقش دور المكتبات كقوة كامنة نحو المستقبل، والترجمة في زمن الذكاء الاصطناعي، ودور الجوائز الأدبية والمنح في دعم المبدعين، إلى جانب ندوة لجائزة الشيخ زايد للكتاب حول أساليب وتحدّيات تحقيق المخطوطات، بالإضافة إلى محور البودكاست والمنصات الرقمية، ودورها في إثراء المحتوى العربي.

تسلّط الندوات الضوء أيضاً على مرشّحي القوائم القصيرة لجائزة سرد الذهب في ندوة تحمل عنوان "صوت الإبداع: القوائم القصيرة الملهمة"، إلى جانب ندوة لجائزة كنز الجيل تحت عنوان " تناغم الكلمة والفن: إبداع الخط العربي في لوحات مستوحاه من شعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان". وورشة عمل "كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للكتب".

وينظم المركز أيضاً مجموعة من الفعاليات والجلسات في قصر الأمير محمد علي بالمنيل تتضمن تقديم لكتاب "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية"، مع حفل توقيع بحضور مؤلف الكتاب معالي الدكتور جمال سند السويدي.

فيما تتناول مجموعة من الجلسات  كتب الموسيقى الصادرة عن المركز في أمسيات تجمع بين المناقشات الفكرية وعزف الموسيقى ، من ضمنها، جلسة تتناول كتاب "أنغام من نور .. سيرة موسيقية لأربعة من عباقرة النغم الشرقي" للمؤلّف حسن زكي، إضافة إلى جلسة "الناي: قطعة قصب برائحة الأساطير"، وجلسة "الوسيط في قواعد ونظريات الموسيقى".

مركز ابو ظبي للغة العربية الدكتور محمد أبو الفضل بدران عبد الرحمن النقبي

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