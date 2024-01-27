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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يواصل تدريباته التأهيلية في ليفربول.. شاهد

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر، متابعيه صورة عبر ستوري حسابه على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر صلاح خلال الصورة وهو داخل صالة التمرين، لأداء تدريباته التأهيلية بعد اصابته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية وسفره لتلقي العلاج في ناديه ليفربول.

محمد صلاح يغادر كوت ديفوار

يذكر أن محمد صلاح، قد غادر كوت ديفوار إلى ليفربول من أجل استكمال فترة التأهيل الخاصة به بعد إصابته في مباراة غانا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

الأمر المؤكد أن محمد صلاح سيغيب عن مباراة المنتخب المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، إلا أنه لن يعود قبل نهائي أمم أفريقيا حال تأهل منتخب مصر، كما تم تداوله من قبل الكثيرين عقب إصابته.

موعد مباراة مصر والكونغو

و حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء غد الأحد الموافق 28 من شهر يناير الحالي، ليكون موعد مباراة منتخب مصر ضد الكونغو، في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والساعة 12:00 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الفائز من لقاء مصر والكونغو سيتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من مباراة غينيا الإستوائية وغينيا والمحدد لها السابعة مساء غدا الأحد.

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