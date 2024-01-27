ملكش دعوة.. شقيق أحمد العوضي يهاجم محمد صلاح

شارك إسلام - شقيق الفنان أحمد العوضي - مقطع فيديو قصير له عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، هاجم فيه محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

واستعان شقيق أحمد العوضي، بمشهد كوميدي للفنان أحمد أمين، يقول فيه الأخير: «ملكش دعوة .. بس انت ممكن تسيبنا وما تفرحش»، وعلق على الفيديو قائلا: «المصريين كل ما الكاميرا تيجي على محمد صلاح».

وبذلك عبر شقيق أحمد العوضي، عن حالته بعد مشاهدته لـ محمد صلاح من المدرجات بعد إصابته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية بـ كوت ديفوار.

ويأتي ذلك بعد الجدل الذي أثير حول محمد صلاح، بعد إصابته بشد عضلي في مباراة مصر وغانا بكأس الأمم الأفريقية، وترجيح البعض بأنها ليست إصابة حقيقية وادعاء الإصابة.

منشور شقيق أحمد العوضي

أحمد العوضي - حق عرب

من جهة أخرى، يستعد الفنان أحمد العوضي لاستأنف تصوير مسلسله الجديد “ حق عرب ” ، اليوم ، بعد فترة توقف بسبب تعرضه لازمة صحية ، نقل علي اثرها الي احدي المستشفيات .

ومن المقرر ان يعود أحمد العوضي لاستأنف تصوير العمل، اليوم السبت ، في مدينة الانتاج الاعلامي .

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم "العوضي"، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لأزماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

من ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد العوضي حاليا فيلم الاسكندراني، والذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف .

والفيلم بطولة كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.