بعد نجاح حفله بمشاركة أنغام.. تامر عاشور يوجه رسالة شكر لجمهوره بالسعودية

وجه الفنان تامر عاشور رسالة شكر للفنانة أنغام، ولأهل السعودية الكرام بعد نجاح حفلهما الأخير فى الرياض.

ونشر تامر عاشور مجموعة من الصور ، وعلق عليها قائلًا: من حفل حوار انغام وتامر عاشور في الرياض

شكرا بنش مارك وشكرا للنجمة الكبيرة أنغام.. جمهور السعودية دايما بتبهروني بحبكم واستقبالكم.. شكرا جدا

وشهد حفل الحوار الغنائي لصوت مصر أنغام والمطرب تامر عاشور والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات نجاحا كبيرا وحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

افتتحت أنغام الجزء الأول من حفل الحوار الغنائي حيث صعدت على خشبة المسرح بكامل أناقتها مرتدية فستانا بلون الـ "روز" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب مع تقديمها لأغنية "حالة خاصة" التى عادة ما تهديها لجمهورها كتحية منها لحفاوة الاستقبال.

وقدمت أنغام خلال الجزء الاول من " الحوار الغنائي" أغاني "قلبك" ، "عمرى معاك" ، "سيبته" ،"لوحة باهته" ، " انا ساندة عليك" و "سيدي وصالك".

وقدم تامر عاشور بالتبادل مع أنغام فى الجزء الأول أغنيات " من غير ما أحكيلك" ، " بيت كبير" ،"حكايات" ،"آخر مقابلة " ،" بقول عادي" ،"خليني في حضنك" و"ده حكاية".

واختتم تامر عاشور الجزء الأول منفردا باغانى " هيجي موجوع" ،"كنت فين" ،" ذكريات"، "هاجي على نفسي" ، " افترقنا" ، "خلصانة الحكاية" و"كان موجوع".

وتصاعدت آجواء الإثارة والمتعة للحوار الغنائي خلال الجزء الثاني والأخير من الحفل مع عودة أنغام لخشبة المسرح مرتدية فستانا أكثر جاذبية باللون الاسود من تصميم مواز وقدمت أغنية " تسلم" بمشاركة تامر عاشور ثم قدمت "ده اللي عندي" ، "ليه سبتها" ،"لا تهجى" ،"انا بعته كتير" ،"ولا دبلت" ،"اكتبلك تعهد" و "مابتعلمش".

وقدم تامر عاشور فى نفس الجزء بالتبادل مع انغام أغاني " كلموها عنى" ، "رجعنا فى كلامنا" ،"بياعه" ،"كرهيني فيكي" ،"تيجي نتراهن" و"قولوا له سماح".

واختتمت صوت مصر الجزء الثانى والأخير من الحفل منفردة بأغاني "الف اسف" ، "ثلات حروف" ،"بخاف" ،"100 صورة" ،"سيبك أنت" ،"عرفها بيا" ،"إتجاه واحد" ،"هتمناله الخير" ،"مهزومة" و"ياريتك فاهمني".

وتخلل الجزء الثاني من الحفل الإعلان عن منح أنغام وتامر عاشور الاقامة الذهبية بالمملكة العربية السعودية والذى علقت عليه أنغام بالشكر وأهدت كلمة حب لخادم الحرمين والمملكة لكل ما تقدمه من دعم للفن والثقافة بالإضافة الى شكر الشركة المنظمة، وما زحت الجمهور قائلة: هنبقى جيران".

كما قدمت أنغام أغنية بمشاركة تامر عاشور أغنية "عشت معاك حكايات" تلبية لرغبة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وحرص تامر عاشور على تحية أنغام وعبر عن سعادته بوجوده بجوار صوت مصر واعرب عن سعادته بنجاح فكرة الحوار الغنائي معها.

كما قام عاشور بإهداء انغام مقطع من أغنية "خليني فى حضنك والذي يقول: "أنا مكسب عمري إني قابلتك ..غيرت في عيني الأيام ..طمنتني ع الباقي في عمري

حققت لي كل الأحلام" وسط المزيد من تفاعل الجمهور.