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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطيني: 30 مستشفى بقطاع غزة خرجت عن الخدمة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأوضاع بمستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خطيرة للغاية، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدد أطقم الهلال الأحمر في جنوب القطاع.

وأضافت نبال فرسخ، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن قوات الاحتلال تواصل قصف مقار جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة، مؤكدةً أن الاحتلال أصدر قرارات إخلاء لمستشفى القدس و24 مستشفى أخرى في قطاع غزة.

وأكملت: مستشفى الأمل مقرنا بغزة وتضم 90 مصابًا و100 كادر طبي و7 آلاف نازح، مشيرة إلى أن 30 مستشفى من أصل 36 مستشفى بالقطاع خرجت عن الخدمة.

 

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