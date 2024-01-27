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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف مقر قيادة تابع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا

صدى البلد

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن استهداف ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجاهدي المقاومة الإسلامية  مقر قيادة سريّة في ثكنة زبدين المتواجدة في مزارع شبعا المحتلة بصاروخ "فلق 1" وتحقيق إصابة مباشرة فيه .

وقال حزب الله في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:35 من بعد ظهر اليوم السبت 27-01-2024 مقر ‏قيادة سريّة في ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة بصاروخ "فلق 1" وحققوا فيه إصابة ‏مباشرة". 

وأفاد حزب الله بأنه استهدف قاعدة خربة ماعر بالصواريخ، حيث تمت إصابتها بشكل مباشر.

وفي وقت سابق؛ أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏عند الساعة 09:30 من صباح اليوم السبت، انتشارًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان، حيث حقّقوا فيه إصابات مباشرة.‏

وأشار الحزب، في بيان له، إلى أن ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

فيما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق بنيران مدفعيتها الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة.

وكان تم إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة عرب العرامشة.

وفي وقت سابق؛ أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت عند الساعة 01:00 من بعد ظهر أمس، الجمعة، ثكنة ‌‏"معاليه غولان" بصواريخ "فلق 1"، حيث حقّقوا فيها إصابات مباشرة.‏

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