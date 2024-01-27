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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أردوغان لـ إسرائيل: اصغوا إلى صوت المجتمع الدولي فورا

اردوغان
اردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، بمثابة صدى لشعار "العالم أكبر من خمسة" الذي يكرره باستمرار.

ودعا أردوغان، خلال حفل إعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية على مستوى رؤساء المناطق في ولاية إزمير غربي تركيا، إسرائيل مرة أخرى للإصغاء إلى صوت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ووقف هجماتها ومجازرها على الفور"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن دعوى قضائية أقامتها جنوب أفريقيا تطلب فيها اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
 

أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الدعوات إلى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية، ولم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة، كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها.


ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

 

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