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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في الاحتفال السنوي لجمعية قدامى المحاربين الروس

السفير نزيه النجاري: لا ننسى دعم الاتحاد السوفيتي لمصر بعد نكسة 67

السفير نزيه النجاري
السفير نزيه النجاري يشارك في احتفال جمعية قدامى المحاربين

شارك السفير نزيه النجاري سفير مصر في روسيا، في الاحتفال السنوي لجمعية قدامى المحاربين الروس في مصر، وذلك في إطار احتفال الجمعية بذكرى تشكيل فرقة 28 صواريخ الدفاع الجوي السوفييتي التي شاركت في معارك حرب الاستنزاف على أرض مصر.
أكد السفير النجاري على أن الشعب المصري لا ينسى الدعم الذي قدمه الاتحاد السوفيتي لمصر بعد نكسة ١٩٦٧، حتى تحقق نصر أكتوبر العظيم عام ١٩٧٣، مضيفاً أن ما تشهده العلاقات المصرية الروسية حالياً في مختلف المجالات ينطلق من أُسس تاريخية راسخة، أبرزها فترة الدعم العسكري السوفييتي لمصر في ستينيات ومطلع سبعينيات القرن الماضي، والتي كانت فترة تلاحم حقيقي بين الشعبين المصري والروسي.
كما تطرق السفير المصري لمشروعات التعاون الكبرى بين البلدين، ومن أهمها مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء، والذي شهد منذ أيام الاحتفال ببداية إنشاءات الوحدة الرابعة في المفاعل بتشريف  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

سفير مصر في روسيا قدامى المحاربين الروس في مصر العلاقات المصرية الروسية

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