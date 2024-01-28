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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 28 يناير 2024: تجنب القرارات المالية

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 28 يناير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 28 يناير 2024 

اليوم، ستكون الحياة العاطفية رائعة ولكن تأكد من الحفاظ على كيمياء جيدة، ستشهد الحياة المهنية الرسمية مشاكل بسيطة. 

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

 ستكون هناك سعادة في الحياة العاطفية وسترى أيضًا تطورات إيجابية في الحياة العاطفية بما في ذلك الدعم من والديك، أنت بحاجة إلى توفير مساحة أكبر للحبيب وعدم فرض أفكارك على الشخص الآخر، وهذا سوف يساعد على النمو الرومانسية. 

توقعات برج الثور صحيا

قد تكون مصابًا بالحمى الفيروسية أو مشاكل متعلقة بالجلد، كن حذرا أثناء القيادة واتبع جميع قواعد المرورإذا كنتِ حاملاً، فيجب عليك توخي الحذر عند الخروج. يحتاج كبار السن إلى قضاء المزيد من الوقت مع الأشخاص الذين يحبونهم.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

 لا ينبغي اتخاذ أي قرارات كبيرة تتعلق بالمهنة، إذا كانت لديك مقابلة مقررة لهذا اليوم، فاحضرها بثقة، يجب على أولئك الذين يشغلون مناصب عليا أن يكونوا حذرين أثناء اتخاذ القرارات الحاسمة اليوم، تجنب القرارات المالية المتعلقة بالوظائف اليوم. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

النصف الثاني من الشهر مناسب لسداد جميع القروض، سيتلقى بعض مواليد برج الثور مساعدة مالية من أزواجهم وسيكون ذلك أكثر وضوحًا في الأعمال التجارية.

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