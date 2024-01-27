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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم طفلة|إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق طوخ شبين القناطر بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

شهدت القليوبية حادث تصادم دراجات نارية فى طريق شبين القناطر وطوخ أسفر الحادثين عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق .
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد بورود إخطارين بوقوع حادثى تصادم ووجود مصابين بينهم طفلة.
وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الحادث الأول وقع على طريق شبين القناطر – كفر الدير بين دراجتين ناريتين الأولى يستقلها " احمد س " 25 سنة والثانية يستقلها كل من " محمد ع " و " عواد ا " 17 سنه وأسفر الحادث عن إصابة مستقلى الدراجتين وتم تحويل المصاب الاول بنها العام.
كما تبين أن الحادث الثانى على طريق طوخ – الدير أثناء استقلال طفلة تدعى " م ا ع " خلف والدها الدراجة النارية اختلت عجلة القيادة فى يده وسقط بالدراجة أرضا فأصيبت نجلته وتم نقلها الى مستشفى طوخ المركز وإجراء الإسعافات لها وتحرر المحاضر اللازمة .

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