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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل شخص بالخصوص فى القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل ومسوق عقارى، لاتهامهما بالشروع في قتل شخص بغير سبق ولا ترصد، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة قسم الخصوص.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6695 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2036 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام. أ. م"، 21 سنة، عاطل، مقيم في الخصوص القليوبية، و"مصطفى. م. س"، 25 سنة، مسوق عقاري، مقيم في الهرم الجيزة، لأنهما في يوم 6 / 5 / 2022، بدائرة قسم شرطة الخصوص، شرعا في قتل المجني عليه أيمن أحمد محمد عمداً - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بأنه إثر مشادة كلامية، أشهر المتهم الأول سلاحاً نارياً غير مششخن - فرد خرطوش - وذخائر، وأطلق صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه حال تواجد الثاني بمسرح الجريمة للشد من أزره.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثا إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي كادت تودي بحياته، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش)، كما حازا وأحرزا ذخائر تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها.

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