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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فى أحدث جلسه تصوير لها مع أحد الماركات العالمية للمجوهرات، وظهرت بشكل جمالي ساحر.


وظهرت ياسمين بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت بها الأنظار حيث ارتدت فستان جلد باللون البني ونسقت معه جاكيت جلد بأكمام طويلة نفس اللون،تناسب مع إطلالتها الجذابة.

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أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر مبلل ،  لتبرز من جمال ملامحها وأنوثتها، مع وضع لمسات لافتة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الروز في الشفاه.

وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات التي زادت من جمالها وأناقتها.

 

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز ياسمين مجوهرات فستان جلد فستان بني جاكيت جلد

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