عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعنوان «للاحترافية مكان بقسم العلاقات العامة».. «إعلام القاهرة» تنظم الملتقى الطلابي الأول

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

عقدت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، الملتقى الطلابي الأول تحت عنوان  للاحترافية مكان قسم العلاقات العامة والاعلان، والذي استهدف ربط العلوم النظرية بالتطبيق العملي ومنح فرص أوسع وأرحب  لطلاب المراحل المختلفة بالكلية والمنتمين لقسم العلاقات العامة لإبراز مهاراتهم في اعداد مشروعات متميزة تتبنى معالجات إعلامية واعلانية للعديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري والعربى وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة و الدكتورة ثريا أحمد عميدة الكلية.


 قامت الدكتورة ثريا احمد البدوي رئيس قسم العلاقات العامة ورئيس الملتقي ان الملتقى هو الأول من نوعه في جميع كليات الاعلام المصرية حيث استحدثه قسم العلاقات العامة لصقل مهارات الطلاب حيث الدعم والتدريب والتوجيه المباشر من أساتذة ومدرسين القسم مما أدى الى خروج المشروعات بهذه الجودة، وبما يساهم أيضا في تنمية قدرات الطلاب لإمكانية تنفيذ مشروعات تخرج متميزة وقابلة للتنفيذ وقادرة على التأثير وتغيير الاتجاهات نحو القضايا التنموية وتتواكب مع متطلبات سوق العمل الإعلامي.
 

txt

رئيس جامعة القاهرة يعزى نقيب الأشراف في وفاة نجلته

txt

مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام ينظم عددا من الدورات التدريبية

عرض الملتقى للعديد من المشروعات المتميزة والثرية وعددهم 32 مشروعاً على مدار يوم كامل بدأ من العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء، وكان أبرزها تلك التي تناولت الأساليب المختلفة للتناول الإعلامي للعدوان على غزة والتأثير الإيجابي على الرأي العام العالمي نحو التعاطي مع القضية الفلسطينية ورفض العدوان، وتم أيضا تناول دور الانفلونسر باعتبارهم عناصر مؤثرة في دعم القضية لاسيما لدى فئة الشباب، كما قام الطلاب بإعداد وتنفيذ حملات إعلانية لمقاطعة المنتجات الداعمة للكيان وفى الوقت نفسه إعلانات أخرى لتشجيع المنتجات المصرية البديلة.


 وناقش الملتقى العديد من المشروعات المتنوعة والهامة الأخرى المواكبة للأحداث المصرية مثال تحليل لبعض الحملات الانتخابية بمناسبة انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية، وكذا قضايا التنمية المستدامة والتغيير المناخي وتداعياته السلبية والمعالجات المطروحة، وعرض أيضا للأثر السلبي للاستهلاك غير المنضبط على المستهلك وأفراد المجتمع، وتوظيف القوى الناعمة لدعم القضايا الدولية، بالإضافة الى عروض تقديمية عن أهمية الالتفات للأسلوب الأمثل عند توجيه النقد للآخرين وعند معاملة كبار السن وذوي الهمم ومهارات ضبط النفس والثبات الانفعالي، ودعا الطلاب الجمع من الحضور الى تقديم بعض المجاملات للآخرين دون المبالغة نظرا لاحتياج البشر الى سماع الكلمات الطيبة التي تنشر الود والمحبة بين المجتمعات.


  وتبنت بعض المشروعات رعاية أصحاب الامراض النادرة من خلال حملات إعلانية مختلفة فى الاعلام الجديد والتقليدي تستهدف التعريف بالمرض وأساليب التعامل معه وعلاجه، وحظيت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في انتاج المحتوى والمدونات وحملات التسويق الالكتروني بمساحة مناسبة من العروض، وقام الطلاب من خلال مشروعاتهم بتحليل بعض الخطط التسويقية لمحتويات إعلانية لشركات وماركات مصرية وعالمية، ولحملات توعوية لإحدى البنوك المصرية الكبرى ومدى فاعليتها، وفى مجال الترويج للسياحة في مصر تم عرض فيلم تسجيلي يظهر مواطن الجمال في مصر ردا على ادعاءات الغرب بان مصر صفراء 


  وفى ختام الملتقى تقدمت الدكتورة ثريا البدوي رئيس الملتقى بكامل الشكر والتقدير لكل الفاعلين في هذا الملتقى واثنت على جودة المشروعات وتنوعها وتميزها وقد تخلل الفاعليات منح الأساتذة والمشرفين والطلاب شهادات تقدير لجهودهم في اخراج هذا الملتقى بالصورة اللائقة بالقسم والكلية والجامعة معلنة على ان الملتقى القادم سيحضره رواد اعمال لمنح فرص عمل وتدريب للطلاب في إطار هذا الأداء المتميز، وبدورهم قام كل من الدكاترة والطلاب بتقديم وافر الشكر للدكتورة ثريا على تلك الفرصة الرائعة التي اتاحت للجميع كل في مجاله لتقديم افضل أداء في حب مصر . 
 

كلية الاعلام جامعة القاهرة احمد البدوى سوق العمل الإعلامي القضية الفلسطينية قسم العلاقات العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

دعاء الشفاء للأبناء .. للتخلص من الأمراض والكروب

هذا المكان | مَن يحدد أسعار الذهب في مصر؟ فيديو

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

سيطرة مصرية| الجوائز الفردية للأفضل في بطولة أمم إفريقيا

كيف تموت النجوم .. ظاهرة فلكية غريبة يشرحها العلماء

الحبس 6 أشهر عقوبة مراسلة شخص إلكترونيًا دون موافقته بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة

فوائد غير متوقعة لتناول العيش الشامي

فوائد حليب الماعز للجسم .. لن تتوقع

3 مفاجآت جديدة من هاني الناظر .. ماذا فعل؟

فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ