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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب غير متوقعة لـ تورّم الأصابع في الشتاء .. خلي بالكم

تورم الأصابع
تورم الأصابع

حدوث تورم الأصابع من المشاكل الصحية الشائعة في الشتاء،عند التعرض إلى برودة الجو ويظهر على شكل انتفاخات حمراء ملتهبة ومثيرة للحكة على الجلد، وهو ما يحدث عادة للأطراف، أصابع اليدين أو أصابع القدمين ..

نرصد أسبابا غير متوقعة تؤدي إلى تورّم الأصابع في الشتاء وفقا لموقع medical today


أسباب تورم الأصابع في الشتاء:

انخفاض تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف ،يساهم في توسيع الأوعية الدموية الصغيرة وتدفق الدم إلى الأوعية الأكبر بشكل يفوق استيعابها، مما يؤدي إلى التورم والالتهاب النزيف عند التعرض للخدوش.


هناك بعض أمراض الروماتيزم التي يمكن أن تسبب مثل هذه الحالة،ويكون هناك تغير واضح في لون الأطراف إلى اللون الأزرق، ومن ثم يكون هناك احمرار في اليدين، ومن ثم تورم في الأصابع.


كما يتسبب الإحماء في تورم الأصابع من خلال محاولة تدفئة اليدين وتوجيهها مباشرة للمدفئة، وهذا قد يتسبب في اندفاع تدفق الد,م بشكل مفاجئ إلى الأوعية الدموية الضيقة، مما يتسبب في حدوث التورم وظهور البقع الحمراء.

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الإصابات والكدمات تؤدي إلى تورم الأصابع، وتختلف درجات الإصابة وفقًا لنوعها، فهناك إصابات خفيفة تؤدي إلى تورم بسيط ومؤقت، وإصابات أخرى شديدة تحتاج إلى علاج طبي أو تدخل جراحي ،ولذلك يجب الذهاب إلى الطبيب في حالة وجود أي إصابة شديدة بالإصبع تؤدي للتورم والشعور بالآلام.

يؤدي احتباس السوائل ، إلى تورم الأصابع ويحدث التورم عندما تتجمع سوائل الجسم في الأنسجة أو المفاصل، ويمكن أن يكون السبب هو الإكثار من تناول الأطعمة المالحة.

ووفقًا لخبراء الصحة، التعرض للمناخ الرطب يسبب الإصابة بتورم أصابع القدم خلال أيام الشتاء ،تعرض الأصابع للهواء البارد، الإصابة ببعض الحالات المرضية مثل الذئبة الجلدي ومرض رينود وضعف مرور الدورة الدموية، بمشكلات الوزن سواء التعرض للوزن الزائد أو الناقص عن المعدل الطبيعي.

تورم الأصابع الأصابع الشتاء برودة الجو الوزن الزائد

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