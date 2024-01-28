دعاء البرد والثلج .. ولماذا اشتكت النار إلى ربها؟

دعاء البرد والثلج مطلوب ومهم تكراره ليلا ونهارا في ظل الأجواء الشتوية القاسية ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت : يارب أكل بعضي بعضًا فأذن لي بنفسين ، نفس في الشتاء ونفس في الصيف ، فهو أشد ما تجدون من الحر ، وأشد ما تجدون من الزمهرير متفق عليه ، والمراد بالزمهرير شدة البرد إن شدة برد الدنيا يذكر بزمهرير جهنم الأمر الذي يشجعنا على الاستعاذة بالله من جهنم وأن يخفف عنا الصقيع ويقول ربنا- عز وجل- في وصفة لأهل الجنة مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً .. دعاء البرد والثلج في السطور التالية



ودعاء البرد الذي ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَانَ يَوْمٌ حَارٌّ، أَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَا أَشَدَّ حَرَّ هَذَا الْيَوْمِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجَهَنَّمَ: إِنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي اسْتَجَارَنِي مِنْكِ، وَإِنِّي أُشْهِدُكِ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، أَلْقَى اللَّهُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، مَا أَشَدَّ بَرْدَ هَذَا الْيَوْمِ ! اللَّهُمَّ ! أَجِرْنِي مِنْ زَمْهَرِيرِ جَهَنَّمَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجَهَنَّمَ : إِنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي اسْتَجَارَنِي مِنْ زَمْهَرِيرِكِ، وَإِنِّي أُشْهِدُكِ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ، فَقَالُوا: وَمَا زَمْهَرِيرُ جَهَنَّمَ ؟ قَالَ : بَيْتٌ يُلْقَى فِيهِ الْكَافِرُ، فَيَتَمَيَّزُ مِنْ شِدَّةِ بَرْدِهَا بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ.

ويستحب أن نقول دعاء البرد والثلج اللَّهُمَّ إني خائف مستجير فأجرني من عذابك، وسائل فقير فارزقني من فضلك، فلست ذا قوة فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر.

-اللهم كن للفقراء والمحتاجين و الأرامل والمساكين، و أطعمهم، فإنهم جوعى، اللهم استرنا بسترك و حفظك، و وسع عليهم بكرمك، وأدخل الفرح إلى قلوبهم يا حنان يا منان يا رب العالمين.

-اللهم ارحم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثراتهم وتول بنفسك أمرهم وارفع رايتهم واكبت عدوهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وردهم إليك رداً جميلاً.

-اللهم هذا حالنا لا يخفي عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، اللهم الطف بنا فى قضائك، وقدرك لطفا يليق بعظيم، رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك تدرك دعواتنا، حتى لو لم أنطق بها، فاللهم حقق لى بكرمك ما أتمني.

اللهم أدخل على قلوب المؤمنين السرور، وأغن منهم كل فقير، وأشبع كل جائع، ورد كل غائب، وفك كل أسير، واشف كل مريض، وفرج عن كل مكروب، وأدِّ الدين عن كل مديون. سبحانك اللهم إنا إذا عبدناك فإنما نعبد رباً عظيماً وإذا سألنك فإنما نسأل رباً كريماً وإذا رجوناك فإنما نرجو رباً رحيماً وإذا طمعنا فيما لديك، فإنما نطمع في فضل رب عظيم كريم رحيم.

كما أنه يستحب الدعاء بالرحمة عند تكرار دعاء البرد والثلج اللهم انشر رحمتك على العباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. يا فارج الهم وكاشف الغم، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا خالق الخلق وعالم السر، يا موفي بالعهد وصادق الوعد، يا راحم العبرات ومقيل العثرات، يا ستير العورات ومحيي الأموات، يا مضاعف الحسنات وما حي السيئات، أسألك يا رب البيت الحرام، والركن والمقام، رضاك والجنة، وأعوذ بك من النار. يا لطيفاً في فضائله، ورحيماً في بلائه، وكريماً في عطائه، تجل علينا باسمك اللطيف، الرحيم، الكريم.

اللهم من أراد الإسلام والمسلمين من خلقك بسوءٍ، بيده أو لسانه، أو أضمر لهم في قلبه، فأحرج اللهم صدره، وأبعد شره، وادفع ضره، وأرعب جنانه، وزلزل أركانه، وفرق أعوانه، وأشغله بنفسه، وأمته بحسرته، ورده بغيظه، واقطع دابره، وأشغل خاطره، ولا تدع له بيتاً يأويه، ولا مالاً يكفيه، ولا ثوباً يواريه، وشرده في البلاد، واجعله عبرةً للحاضر والباد، وأهلكه كما أهلكت ثمود وعاد، اللهم لا ترفع له أبداً راية، واجعله لمن خلفه آية.



دعاء البرد الشديد

دعاء البرد الشديد هو كلمات يقولها المسلم بنية خالصة ففيها يخفف الله عنا ما فيه وفيها عشرات الحسنات، علينا تكراره ، ففي الشتاء يعاني الكثير من الفقراء والمشردين ومن لا مأوى لهم من برودة هذا الجو، فعلينا كمسلمين أن ندعوا لهم ونساعدهم بما نستطيع من مال أو غطاء أو طعام، فجبر الخواطر أجره عند الله عظيم، نكرر دعاء البرد الشديد فهو من الأدعية المستحبة طوال هذا الشتاء، وقال قتادة : علم الله أن شدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي فوقاهم أذاهما جميعا فيدفعهم هذا إلى النصب وإلى التهجد فكل ما في الدنيا يذكرهم بالآخرة .

ويستحب في دعاء البرد الشديد أن نقول اللهم انت المطعم، اللهم إنهم فقراء فأغناكم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم اللهم انزل عليهم السكينة والهدوء، والسعادة والرضى، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اعن الفقراء والمساكين واليتامى على أنفسهم و أكف لهم وارحمهم يارب العالمين، اللهم أرحم حالنا نحن عبادك الضعفاء، المساكين الفقراء إليك المحتاجون إلى رحمتك، وعفوك وكريم إحسانك، اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة”.

- اللهم يا محول الحول، والأحوال حول حالنا من حال إلى أحسن حال، اللهم إنا نتوسل إليك، بالفقراء والضعفاء والمحتاجين، أن ترحمنا وتشيل الهم من قلوبنا، وتفرج حالنا إلى أحسن حال، اللهم هذا حالنا بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، اللهم إنا نسألك الرعاية، والعناية بالفقراء والمحتاجين فى هذه الأيام الحرجة، اللهم إنهم فى كربة انت تعلمها، اللهم فك كربهم وتولى امرهم، اللهم أنت المعين يوم قل المعين.

-اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضال إلا هديته، ولا غائباً إلا رددته، ولا مظلوماً إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا، إلا قضيتها ويسرتها، بفضلك يا أكرم الأكرمين، اللهم سق إلينا من رحمتك ما يغنينا، وأنزل علينا من بركاتك ما يكفينا، وأدفع عنا كل ما يؤذينا وهب لنا من العمل الصالح، ما ينجيهم، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا أرحم الراحمين”

-اللهم اجعلنا ممن تفائل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثه، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له، اللهم اجعلنا من أصحاب، النفوس الطيبة، الطاهرة، والوجوه المستبشرة الباسمة والقلوب المطمئنة الخاشعة وارزقنا حسن الختام، وطيب المقام والتوكل عليك يا قادر يا جبار.



دعاء البرق و الرعد

دعاء البرق و الرعد كان عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: "سبحان الذي يُسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته". إسناد صحيح

-اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، فسبحان الله الذي يسبح الرعد، بحمده والملائكة من خيفته.

ويستحب بعد قول دعاء البرق و الرعد أن نقول اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت ، لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين .

اللهم إنّي أسألك أن تقضي لي جميع حوائجي، وأن تُيسّر لي عملًا جيّدًا، وأن تُعينني على طاعتك، وتوفّقني لمرضاتك وتقواك اللهم أنت ربّي اكتب لي التوفيق والسداد، وأرشدني لما يصلحني، ويسّر لي عملًا ينفعني ويكون مصدر رزقي وسبيلًا لخدمة المسلمين وإعمار الأرض.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح اللهم بشرنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، وابعد عنا كل شيء يؤذينا اللهم اكتب لنا من خيرك مالا يخطر ببالنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب.





