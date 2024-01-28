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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير القاهرة بغانا: الدواء المصري متوفر.. و260 مليون دولار حجم التبادل التجاري

صدى البلد

قال السفير أيمن الدسوقي سفير مصر في غانا، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا وصل لـ 260 مليون دولار، وحجم الصادرات تجاوز 240 مليون دولار من مصر لغانا.

 

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وأضاف أيمن الدسوقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم فتح أسواق جديدة في غانا لعدد من السلع المصرية".

 

وأضاف أيمن الدسوقي: "الفترة الأخيرة شهدت تدفق استثمارات غانية في مصر من خلال إنشاء عدد من المصانع المشتركة".

 

 وتابع أيمن الدسوقي: "الأدوية المصرية متاحة في الصيدليات داخل غانا، ونجحنا في تخفيض فترات تسجيل الدواء المصري في غانا من 18 شهر إلى فترة من 3 لـ 6 شهور".

 

 وتابع ايمن الدسوقي: "الدواء المصري يتميز بجودة مرتفعة وسعر مناسب".

غانا مصر الدواء اخبار التوك شو أحمد موسى

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