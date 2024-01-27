أحمد موسى ناعيا العامري فاروق: كان من الشخصيات الطيبة المحترمة

نعى الإعلامي أحمد موسى، العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "العامري فاروق من الشخصيات الطيبة والمحترمة.. ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "خالص العزاء لأسرة العامري فاروق، وعزائي للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "أعرف العامري فاروق منذ سنوات طويلة، وماكانش بيتأخر عننا أبدا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "العامري فاروق كان محبا وعاشقا للنادي الأهلي"، مضيفا: "العامري فاروق تعرض لأزمة صحية مؤخرا، ودخل المستشفى، وأجرى العديد من العمليات الجراحية، وإصابته كانت مفاجئة للجميع".