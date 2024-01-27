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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ازاي هستحمل إني مش هشوفك تاني.. زوجة العامري فاروق تودعه بكلمات مؤثرة

العامري فاروق
العامري فاروق

ودَّعت مي طارق مسعود، زوجة الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بكلمات مؤثرة، عقب وفاته، أمس الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.

زوجة العامري فاروق، كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”: “من امبارح مش قادرة أكتب وأقول إن زوجي وحبيبي وأبويا وكل حاجة في دنيتي خلاص مابقاش معانا في الدنيا دي”.

وأضافت زوجة العامري فاروق،: “عامري كان الضهر والسند لي ولأولاده وأخواته وأبوه وأمه وأصحابه وأي حد بيطلب منه حاجة، واللي شوفته إمبارح؛ كان مظاهرة في حب العامري”.

وواصلت: "واحد أفنى حياته في حب الآخرين وخدمتهم وإسعادهم، بدون ما ينتظر مقابل، مفيش كلام هيواسينا كلنا على غيابه، بس في الآخر، لا نملك غير الدعاء إننا نتحمل الفراق، إن ربنا يعيننا ويصبرنا كلنا.

واختتمت زوجة العامري فاروق: روحي مشيت معاك يا عامري ومش عارفة إزاي هستحمل إني مش هشوف ولا هسمع صوتك تاني، عزائي الوحيد إنك ارتاحت، وبقيت في مكان أفضل وأحسن من الدنيا دي، ومتغلاش على اللي خلقك.

كان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال وجوده في مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، منذ نحو 80 يوما، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ.

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