أحمد العطار: منتخب اليد يشرف مصر في المحافل الدولية

وجه الكابتن أحمد العطار نجم منتخب مصر لكرة اليد السابق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بلعبة كرة اليد على الرغم من كل المشاغل التي يمر بها.



وقال أحمد العطار، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" إننا نعد الرئيس السيسي بأن كرة اليد إن شاء الله ستشرف مصر في المحافل الدولية.



وأضاف "نجم منتخب مصر لكرة اليد السابق" أن الحضور الجماهيري القوي في بطولة أمم إفريقيا أعطى للبطولة شكلًا مختلفًا بالإضافة للصالة كانت مليئة وهذا انعكس على أداء اللاعبين بشكل رائع.



وتوج منتخب مصر لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الإفريقية، للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي بالفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 29 مقابل 21.