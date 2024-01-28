ناد سعودي يسعى لخطفه.. أحمد حسن يكشف عن بديل الشناوي في الأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن بديل محمد الشناوي في الأهلي والعرض السعودي لخطف أحد البدائل المنتظرة.

وقال أحمد حسن : إما أن الأهلي يتعاقد مع حارس مرمي متواجد بصفة دايمة مش على سبيل الإعارة لغاية ما أعدي المرحلة يإما نكمل بمصطفي شوبير موجود، ولعب النهائي وظهر بشكل كويس.

وتابع : بديل الشناوي أبو جبل في مفاوضات من أحد الأندية السعودي الشباب السعودي قد يكون مع الشباب السعودي قريبا.

وأكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر يعاني من الإصابة قبل مشاركة منتخب الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" محمد الشناوي واضح عليه أنه يعاني من إصابة قوية قبل انطلاق مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ومباراة غانا الثانية في دور المجموعات افضل دليل على ذلك ".

وتابع:"ما علمته أن محمد الشناوي مصاب من قبل انطلاق أمم إفريقيا ولكن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا يفضل الاعتماد عليه في مركز حراسة المرمى ".