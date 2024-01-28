إيران تكشف هوية قتلى هجوم سيركان

كشف مساعد حاكم محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران، علي رضا مرحمتي، السبت، عن جنسية القتلى الذي لقوا مصرعهم جراء هجوم شنه مسلحون على منطقة سيركان، التابعة لمحافظة سراوان الحدودية مع باكستان.

وقال مرحتمي للوكالة الرسمية الإيرانية "بعد التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة فإن ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على هؤلاء الأجانب بعد تواجدهم في مكان إقامتهم فقتلوا تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين ولاذوا بالفرار".

وأضاف مرحمتي أن القتلى والمصابين جميعاً من الجنسية الباكستانية، مشيراً أن "الأجهزة القضائية والأمنية والاستخباراتية في سيستان وبلوشستان ستتعامل بشكل حاسم مع عوامل انعدام الأمن في المحافظة".

وبدوره، أعرب وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني عن أسفه لهذه الحادثة، وقال "الأعداء المشتركون يحاولون تعطيل علاقاتنا مع إيران بأعمال إرهابية".

وأضاف "أنا آسف لمقتل 9 باكستانيين بعد الهجوم الإرهابي في سراوان، وإن هذا الإجراء هو محاولة لتعطيل العلاقات الباكستانية الإيرانية من قبل أعدائنا المشتركين"، مطالباً الحكومة الإيرانية اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي الهجوم على المواطنين الباكستانيين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق بمقتل 9 "مواطنين غير إيرانيين" في هجوم مسلح في مدينة سراوان ذات الغالبية البلوشية.

وزعمت بعض المنصات الإخبارية الإيرانية، مساء السبت، إن القتلى هم تنظيم "جيش العدل البلوشي".

