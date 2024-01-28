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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم النجوم.. تعليق مثير من الدرديري بعد أنباء توقيع عبدالله السعيد للزمالك

صدى البلد

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري علي توقيع عبدالله السعيد للنادي الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب عمرو الدرديري: عبد الله السعيد نجم النجوم.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وقع على عقود انتقاله إلى نادي الزمالك، بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "السعيد عقده ينتهي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، ولا توجد نية لتجديد عقده وكان هناك محاولات لتوليه منصب داخل النادي، ولكن اللاعب يريد الانتقال إلى الفارس الأبيض".

وأضاف أمير هشام: "عبدالله السعيد نقل رغبته إلى بيراميدز بالرحيل في يناير الجاري على أن يتنازل عن باقي مستحقاته بدلًا من رحيله بنهاية الموسم الجاري، وهناك مرونة لدى النادي بالموافقة، من أجل الاستفادة من ورائه".

 

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