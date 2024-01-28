صلاح مغاوري: طفرة كبيرة يشهدها التعليم في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي

أكد الكاتب الصجفي صلاح مغاوري، أن التعليم شهد طفرة في مصر بشكل عام، وعلى رأس ذلك التعليم الجامعي، من إنشاء الجامعات الأهلية والتي وصل عددها إلى 12 جامعة أهلية، والعديد من الجامعات الخاصة والحكومية.

وقال صلاح مغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إن الجامعات التكنولوجية، تقدم تعليما على مستوى عال، خاصة في بروتوكولات التعاون مع الجامعات العالمية، لتأهيل خريج مؤهل لسوق العمل.

للنهوض بالعملية التعليمية

وتابع الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، أن الرئيس السيسي اهتم بجذب الطلاب الوافدين من الخارج، للتعليم بالجامعات المصرية، إضافة إلى بروتوكولات التعاون مع الدول الأجنبية للنهوض بالعملية التعليمية.