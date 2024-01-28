عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"الإسلام في الصين علماء وأعلام".. أحدث إصدارات الأزهر بمعرض الكتاب

جناح الأزهر بمعرض
جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55 لزواره كتاب "الإسلام في الصين علماء وأعلام"، بقلم مجموعة من الباحثين، من إصدارات مرصد الأزهر.

إصدارات الأزهر بمعرض الكتاب

إن الإسلام جاء ليعلي من شأن الإنسانية ويرفع قيمة الفرد في المجتمع، فكرم الله الإنسان وأنعم عليه بنعمة العقل وجعله على الأرض خليفة؛ لتحقيق إرادة الله على هذه الأرض ونشر السلام في ربوعها، ولاشك أن ذلك الهدف النبيل يقوم على أكتاف علماء قد عرفوا قيمة التنوع والتعايش، وتزخر الحضارة الإسلامية بالعديد من النماذج المضيئة التي أثبتت قدرة الإسلام على مساعدة الإنسانية في تأكيد تلك القيم السامية، ومن بين المجتمعات الإسلامية التي ظهر فيها الإسلام بروحه السمحة كان المجتمع الصيني أحد تلك النماذج الذي ظهر فيها الإسلام بخصائصه المتفردة وتنوعه الكبير.

فمنذ وصول الإسلام إلى الصين في القرن الأول الهجري - السابع الميلادي، وهو يعزز القيم الإنسانية والأخلاقية في هذه البلاد ذات التاريخ الطويل والحضارة القديمة والقوميات المختلفة بعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها، واستطاع وسط كل هذا أن يحجز لنفسه مكانًا رئيسا بين أديان الصين الكبرى، واستطاع المسلمون أن يخلدوا مآثر عظيمة لا يفتخر أسلافهم بها فحسب، بل تفتخر بها الأمة الصينية كلها.

وفي تتبعها لإسهامات المسلمين في الحضارة الصينية وما تركوه من مآثر في ازدهار هذه الحضارة، حاولت وحدة رصد اللغة الصينية بمرصد الأزهر، من خلال كتاب بعنوان "الإسلام في الصين علماء وأعلام" التأكيد على الدور التاريخي الذي لعبه المسلمون في الصين، ملقية الضوء على تاريخ العلاقات العربية والصينية، ومتتبعة لإسهامات المسلمين في الحضارة الصينية، وما تركوه من مآثر، متناولة أهم الشخصيات الصينية المسلمة، ودورهم في تكوين الثقافة الصينية داخل المجتمع الصيني من خلال سرد حقيقي وواقعي لحياتهم.

مستشار شيخ الأزهر تتفقد أركان جناح معرض الكتاب.. صور

مسابقة «اختر هديتك» بجناح الأزهر تجذب رواد معرض الكتاب وتنشر البهجة بين الجمهور 

ويشتمل الكتاب على ثلاثة فصول، الأول: "تاريخ العلاقات الإسلامية الصينية"، ويتناول نشأة العلاقات العربية والصينية، وبدايات العلاقات الإسلامية الصينية، والإسهامات الإسلامية في الحضارة الصينية، وأثر العلاقات الإسلامية الصينية في تراجم معاني القرآن الكريم.

ويأتي الفصل الثاني بعنوان: "مشاهير من علماء وأعلام مسلمي الصين داخل التاريخ الصيني"، ويتناول الشخصيات التالية: الداعية "ما تشانغ تشينغ"، الإمام "ما سونغ تينغ"، الإمام "ها دا تشينغ"، الرحالة المسلم "جينغ خِه"، السيد "عمر شمس الدين، المعلم الكبير "هو دنغ تشو"، الداعية "ما لاي تشي".

فيما يتناول الفصل الثالث: "روافد الأزهر إلى الصين" ويشتمل على المباحث التالية: البعثات الصينية إلى الأزهر الشريف، علماء الصين داخل أروقة الأزهر الشريف، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الصينية بكلية اللغات والترجمة، وحدة اللغة الصينية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

الأزهر إصدارات الأزهر معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب الإسلام في الصين علماء وأعلام تاريخ العلاقات الإسلامية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

قرار عاجل.. تخصيص أول حصة بالتيرم الثاني بالمدارس للحديث عن تضحيات الشرطة

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

إعلامي يفجر مفاجأة عن تعاقد لاعب الأهلي السابق مع الزمالك

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

موضوعات متعلقة

أهم الأخبار: خالد سليم يحلق شعره على الهواء.. حارس دولي في طريقه للأهلي.. راتب فيتوريا يثير أزمة

أحمد الأشعل مستشارا إعلاميا للاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف بمجلس الوحدة الاقتصادية

فضل الإمامة في الصلاة.. هل تعلم أن الأمر به خطورة؟

أحكام صلاة الضحى.. فضلها ووقتها وأقل عدد الركعات لها

المشاركون بصالون حواء الشهري: دور مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين أسطوري

ما حكم الاستثمار في البورصة؟ دار الإفتاء تجيب

ما هي الزينة الجائز للنساء إظهارها؟ دار الإفتاء تجيب

مختار جمعة: إيفاد إمام من الأوقاف إلى سويسرا لإحياء ليالي رمضان

ترشيحاتنا

تجويع وحصار إسرائيلي.. ومظاهرات لمنع دخول المساعدات إلى غزة

رئيس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لدراستها

شاهد.. خيالة الشرطة تقدم عروضا فى معرضها السنوى

شاهد.. مهارات طلبة كلية الشرطة في معرض تجهيزات الداخلية

أخبار تهمك.. الذهب يسجل مفاجأة جديدة.. واستقرار الدولار.. وتفاصيل حالة الطقس

هنشوف احتفالات.. توقعات ليلى عبد اللطيف عن مباراة مصر والكونغو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنشوف احتفالات.. توقعات ليلى عبد اللطيف عن مباراة مصر والكونغو

وشها مفتوح.. مقطع فيديو صادم لـ ريهام سعيد من داخل غرفة العمليات

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بكوب سميد.. طريقة عمل كيكة الرواني غير المكلفة

فيديو

يثير مخاوف صحية.. تناول عيدان تنظيف الأسنان المقلية تريند على تيك توك

باس إيده.. محمد صبحى يوجه عتابا شديدا لفنان شهير

كواليس أول لقاء مع كزبرة.. أحمد غزي يكشف أسراره مع الحريفة| فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ