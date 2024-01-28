غير مأهول بالسكان.. انهيار منزل مكون من طابقين بسوهاج

انهار منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية وافلاق النخيل، غير مأهول بالسكان بدائرة مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده انهيار منزل مكون من طابقين دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین انهيار منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية وافلاق النخيل على مساحة "65" مترا تقريباً ملك المدعو 'عامر خ.ع.ك' 68 سنة، بالمعاش، ويقيم دائرة المركز، وأفاد مالك المنزل بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.