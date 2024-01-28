عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غير مأهول بالسكان.. انهيار منزل مكون من طابقين بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انهار منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية وافلاق النخيل، غير مأهول بالسكان بدائرة مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده انهيار منزل مكون من طابقين دائرة المركز.

محافظ سوهاج يوجه التحية لشهداء الشرطة.ويضع إكليلا من الزهور

مدير أمن سوهاج يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن

وبالانتقال والفحص تبین انهيار منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية وافلاق النخيل على مساحة "65" مترا تقريباً ملك المدعو 'عامر خ.ع.ك' 68 سنة، بالمعاش، ويقيم دائرة المركز، وأفاد مالك المنزل بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج منزل انهيار منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

الزمالك يفوز على أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

موضوعات متعلقة

عاملان يمزقان جسد عشريني في سوهاج.. والسبب شباك

ترشيحاتنا

بايدن يتهم إيران باستهداف القوات الامريكية ويتوعد برد انتقامي

مد فترة التقديم بمسابقات التربية والتعليم والبريد ومصلحة الخبراء والطب الشرعي

مصادرة وإعدام 5 أطنان مخللات وغلق مصنع غير مرخص بالزقازيق

القاهرة الإخبارية: إجراءات أمريكية بعد مقتل 3 جنود بهجوم على الحدود السورية الأردنية

فنانة مشهورة: أرضعت أخي 9 أشهر.. داعية يحدد الضوابط.. 4 أحكام فقهية تهمك

تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات الأسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

تحذير عاجل لمواطني كوريا الجنوبية بسبب أكل أعواد الأسنان المقلية

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

فيديو

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ