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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 115 أسطوانة غاز مدعمة داخل مصانع طوب بكوم حمادة في البحيرة

ضبط 115 أسطوانة غاز
ضبط 115 أسطوانة غاز داخل مصانع طوب

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة جميع صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

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تموين البحيرة: ضبط 1700 عبوة مواد غذائية ومياه غازية منتهية الصلاحية

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إزالة 42 حالة تعدى بنطاق 7 مراكز باجمالى مساحة 9208 م2 بالبحيرة

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة، برئاسة اللواء محسن الجندى، بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين، بحملة مكبرة بكوم حمادة، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ54 أسطوانة غاز مدعمة أثناء توزيعها على المصانع، و61 أسطوانة غاز تجارية داخل مصنعي طوب، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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