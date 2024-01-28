أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار حسام حسن بشان بيع اللاعب ناصر ماهر الي الزمالك عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"حسام حسن يوافق على بيع ناصر ماهر إلى الزمالك والكرة في ملعب الإدارة البيضاء لحسم الصفقة مع مودرن فيوتشر".

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وقع على عقود انتقاله إلى نادي الزمالك، بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "السعيد عقده ينتهي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، ولا توجد نية لتجديد عقده وكان هناك محاولات لتوليه منصب داخل النادي، ولكن اللاعب يريد الانتقال إلى الفارس الأبيض".

وأضاف أمير هشام: "عبدالله السعيد نقل رغبته إلى بيراميدز بالرحيل في يناير الجاري على أن يتنازل عن باقي مستحقاته بدلًا من رحيله بنهاية الموسم الجاري، وهناك مرونة لدى النادي بالموافقة، من أجل الاستفادة من ورائه".