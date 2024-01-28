كيف أثرت التغيرات المناخية على الزراعة؟.. أستاذ مناخ يجيب

أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، بالمعمل المركزي للمناخ، بوزارة الزراعة، أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الزراعة، مشيرا إلى أن انتشار حرائق الغابات في عدد من دول العالم، نتيجة التغيرات المناخية التي حدثت سواء التصحر أو الجفاف.

وقال شاكر أبو المعاطي، خلال مداخلة هاتفية ل "الفضائية المصرية"، إنه نتيجة التغيرات المناخية التي حدثت، فإن هناك مناطق في العالم أصبحت غير صالحة للزراعة.

كمية المحاصيل المنزرعة

وتابع أستاذ المناخ، بالمعمل المركزي للمناخ، أن درجات الحرارة في مصر، انخفضت في النصف الثاني من الشهر الحالي، مما كان لها تأثير على مواعيد الزراعة، وكمية المحاصيل المنزرعة.