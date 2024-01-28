شاهد انتظام تدريبات المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم “الدفعة الثانية”

انطلقت اليوم تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم “الدفعة الثانية” في مراكز التدريب الرئيسية بكافة المديريات التعليمية بجميع المحافظات ، و ذلك في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على سد العجز في أعداد المعلمين، واختيار أفضل العناصر من المعلمين الأكفاء، وبالإشارة إلى المادة (٤) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۲۹۷) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد انتظام قعاليات تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم “الدفعة الثانية” في مراكز التدريب الرئيسية بكافة المديريات التعليمية بجميع المحافظات .

ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم “الدفعة الثانية” في مراكز التدريب الرئيسية بكافة المديريات التعليمية بجميع المحافظات ، 20866 بعد اجتيازهم الإختبارات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

حيث تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من اليوم ، تدريبًا وتأهيلاً تربويًا وبدنيًا وذهنيًا للمعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثانية)

واستعدت مديريات التربية والتعليم لعقد تدريبات المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثانية) ، التي تعقد من اليوم الأحد ٢٨/ ١/ ٢٠٢٤ ولمدة أسبوعين ، بإرسال أسماء المتدربين للجهة المعنية المنوط بها إجراء مرحلة اجتياز التدريب، و كشوف إلتماسات معلمي الدفعة الأولى الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات بهدف منحهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب بالتزامن مع اجراءات معلمي الدفعة الثانية.

وأعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثانية) ، إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوي، حيث تم إضافة بعض المحاور الهامة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيًدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة.

تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم