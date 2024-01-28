عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد انتظام تدريبات المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم “الدفعة الثانية”

تدريبات المعلمين
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

انطلقت اليوم تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم “الدفعة الثانية” في مراكز التدريب الرئيسية بكافة المديريات التعليمية بجميع المحافظات ، و ذلك في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على سد العجز في أعداد المعلمين، واختيار أفضل العناصر من المعلمين الأكفاء، وبالإشارة إلى المادة (٤) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۲۹۷) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد انتظام قعاليات تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم “الدفعة الثانية” في مراكز التدريب الرئيسية بكافة المديريات التعليمية بجميع المحافظات .

ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم “الدفعة الثانية” في مراكز التدريب الرئيسية بكافة المديريات التعليمية بجميع المحافظات ، 20866 بعد اجتيازهم الإختبارات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

حيث تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من اليوم ، تدريبًا وتأهيلاً تربويًا وبدنيًا وذهنيًا للمعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثانية)

واستعدت مديريات التربية والتعليم لعقد تدريبات المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثانية)  ، التي تعقد من اليوم الأحد ٢٨/ ١/ ٢٠٢٤ ولمدة أسبوعين ، بإرسال أسماء المتدربين للجهة المعنية المنوط بها إجراء مرحلة اجتياز التدريب، و كشوف إلتماسات معلمي الدفعة الأولى الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات بهدف منحهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب بالتزامن مع اجراءات معلمي الدفعة الثانية. 

وأعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثانية)   ، إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوي، حيث تم إضافة بعض المحاور الهامة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيًدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة. 

تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
مسابقة 30 ألف معلم 30 ألف معلم مسابقة المعلمين تدريبات المعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

ترشيحاتنا

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

بديل إمام عاشور.. ميدو يفتح النار على مدرب المنتخب بسبب هذا اللاعب

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. الجدول الجديد وعدد ساعات الانقطاع

أكد تقديره لجهودها.. شكري: الأونروا مسئولة عن توفير خدمات ضرورية للفلسطينيين

هات باسوورد الفيزا.. ثلاثيني يمزق جسد صديقه في القاهرة | القصة الكاملة

انتهاء التقديم الأربعاء.. أكثر من 11 ألف وظيفة معلم مساعد فصل بالتربية والتعليم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف.. درة تشعل السوشيال ميديا بصورها | شاهد

فضائح وتزييف.. تنبؤات ليلي عبد اللطيف عن ريهام سعيد تثير الجدل

مليونيرات ومليارديرات أجانب قادمون للدول العربية.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

قصة ولا أغرب.. شقيقتان توأم تتعرفان على بعضهما بعد 22 سنة!

فيديو

حلق شعره وتعرض للسحر وبكى بحرقة.. خالد سليم يطلق قذائف نارية على الوسط الفنى

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

صور تايلور سويفت.. وضعيات غير لائقة والمتهم مجهول

تحذير صحي.. مقطع فيديو يثر ضجة لأكلة بكوريا الجنوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ