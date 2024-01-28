وزير الخارجية: المشاورات المصرية السعودية تكتسب أهمية كبيرة نظرا للتطورات في المنطقة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، حرص القاهرة و الرياض على عقد مشاورات دورية على المستوى الوزاري بين البلدين، منوها بأن المشاورات تتم على مستوى كبار المسؤولين، وهو ما يعكس الأولوية والأهمية التي توليها القاهرة و الرياض للتشاور في مختلف الموضوعات.

وأضاف سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عقب مباحثاتهما اليوم بالقاهرة، أن المشاورات المصرية السعودية تكتسب أهمية كبيرة في ضوء التطورات في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه تم مناقشة العديد من التطورات في المنطقة و على رأسها الأوضاع في غزة، مطالباً بالوقف الفوري و الشامل لإطلاق النار في غزة.