عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية: المشاورات المصرية السعودية تكتسب أهمية كبيرة نظرا للتطورات في المنطقة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، حرص القاهرة و الرياض على عقد مشاورات دورية على المستوى الوزاري بين البلدين، منوها بأن المشاورات تتم على مستوى كبار المسؤولين، وهو ما يعكس الأولوية والأهمية التي توليها القاهرة و الرياض للتشاور في مختلف الموضوعات.

وأضاف سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عقب مباحثاتهما اليوم بالقاهرة، أن المشاورات المصرية السعودية تكتسب أهمية كبيرة في ضوء التطورات في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه تم مناقشة العديد من التطورات في المنطقة و على رأسها الأوضاع في غزة، مطالباً بالوقف الفوري و الشامل لإطلاق النار في غزة.

 

وزير الخارجية الرياض القاهرة غزة المنطقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

ترشيحاتنا

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

بديل إمام عاشور.. ميدو يفتح النار على مدرب المنتخب بسبب هذا اللاعب

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. الجدول الجديد وعدد ساعات الانقطاع

أكد تقديره لجهودها.. شكري: الأونروا مسئولة عن توفير خدمات ضرورية للفلسطينيين

هات باسوورد الفيزا.. ثلاثيني يمزق جسد صديقه في القاهرة | القصة الكاملة

انتهاء التقديم الأربعاء.. أكثر من 11 ألف وظيفة معلم مساعد فصل بالتربية والتعليم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف.. درة تشعل السوشيال ميديا بصورها | شاهد

فضائح وتزييف.. تنبؤات ليلي عبد اللطيف عن ريهام سعيد تثير الجدل

مليونيرات ومليارديرات أجانب قادمون للدول العربية.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

قصة ولا أغرب.. شقيقتان توأم تتعرفان على بعضهما بعد 22 سنة!

فيديو

حلق شعره وتعرض للسحر وبكى بحرقة.. خالد سليم يطلق قذائف نارية على الوسط الفنى

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

صور تايلور سويفت.. وضعيات غير لائقة والمتهم مجهول

تحذير صحي.. مقطع فيديو يثر ضجة لأكلة بكوريا الجنوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ