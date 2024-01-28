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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القاهرة الإخبارية: أعداد الضحايا في ازدياد جراء العدوان الإسرائيلي المتصاعد على غزة|فيديو

مصابين غزة
مصابين غزة

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن أعداد الضحايا في ازدياد جراء العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة.

وأضاف جبر، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر جولة "المراسلين": "هجمات الطيران الإسرائيلي في خان يونس أدت إلى اشتعال المناطق في عدد من المنازل بالمنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس، بالإضافة إلى القصف العنيف الذي طال حي الزيتون في المنطقة الجنوبية في غزة".

وتابع: "الاحتلال ارتكب العديد من المجازر ما أسفر عن ارتقاء الشهداء، وهناك عدة أماكن ومحاور للاشتباك بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، والمحور الأول والأبرز هو محور خان يونس، حيث التوغل الأكبر للآليات العسكرية الإسرائيلية، حيث أكدت المقاومة في بيانات عدة أنها استطاعت تكبيد قوات الاحتلال خسائر فادحة، وهناك محاور أخرى مثل محور شرق مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، والمحور الشمالي وهو محور شمال بيت لاهيا وبيت حانون".

 

العدوان الإسرائيلي غزة قطاع غزة أعداد الضحايا القاهرة الإخبارية

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