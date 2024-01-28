اتخاذ التدابير للقبض على المنفذين..أردوغان يعلق على هجوم الكنيسة الإيطالية بإسطنبول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتخاذ "التدابير اللازمة" للقبض على منفذي الهجوم على الكنيسة في إسطنبول.

وأعرب أردوغان عن تعازيه في الهجوم على كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية الإيطالية في إسطنبول،، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ الخطوات اللازمة للقبض على الجناة في أقرب وقت ممكن.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، أعلن عن هجوم مسلح استهدف كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال مراسم دينية اليوم الأحد.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، إن مسلحين ملثمين هاجما كنيسة في إسطنبول خلال قداس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وبحسب التقارير، أصيب المزيد في كنيسة سانتا ماريا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أيضًا أن المتوفى امرأة تبلغ من العمر 72 عامًا.

وأوضح يرليكايا في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن "تحقيقًا واسع النطاق" قد بدأ، فضلاً عن الجهود المبذولة للقبض على المهاجمين، مدينًا بشدة هذا الهجوم الخسيس.