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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إنفينكس تطلق هاتف Smart 8 Plus الجديد بمواصفات محترمة وسعر متوقع

إنفينكس تطلق هاتف
إنفينكس تطلق هاتف Smart 8 Plus الجديد بمواصفات محترمة وسعر م

طرحت إنفينكس مؤخراً سلسلة هواتف ذكية جديدة من فئة Smart 8 في الهند، وبعد إطلاق Smart 8 و Smart 8 HD، كشفت الشركة عن هاتف جديد ضمن نفس السلسلة اسمه Smart 8 Plus.

المواصفات:

 

• شاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة HD+ وتردد 90 هرتز.

• كاميرا أمامية 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية رئيسية 50 ميجابكسل مع عدسة AI فلاش رباعي LED.

• معالج Helio G36 مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64/128 جيجابايت من مساحة التخزين.

• نظام التشغيل Android 13 Go مع واجهة XOS 13.

• مستشعر بصمة جانبي.

• بطارية 6000 مللي أمبير مع شحن 18 وات عبر منفذ USB-C.

• يدعم شبكات الجيل الرابع 4G VoLTE، Wi-Fi، Bluetooth، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم.

• الأبعاد: 163.65 × 75.7 × 8.95 مم والوزن: 204 جرام.

• يتوفر بأربعة ألوان: Timber Black و Galaxy White و Shiny Gold.

 

السعر :

 

لم تكشف إنفينكس بعد عن سعر هاتف Smart 8 Plus وتاريخ إطلاقه، ولكن من المتوقع أن يكون سعره منافسًا ضمن فئته وسيعلن قريبًا عن تفاصيل التوافر والحصول.

 

الخلاصة:

 

يقدم هاتف Smart 8 Plus مواصفات جيدة تشمل شاشة كبيرة 90 هرتز، بطارية قوية 6000 مللي أمبير، نظام التشغيل الأحدث Android 13 Go، كما أنه يتميز بتصميم عصري وبسيط. ويعتبر بالتأكيد خيارًا جيدًا لمن يبحث عن هاتف ذكي بمواصفات جيدة وسعر منافس.

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