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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو نفسك في موبايل صوره حلوة ومتدفعش كتير..انتظر هاتف Realme 12 Pro الجديد

لو نفسك في موبايل
لو نفسك في موبايل صوره حلوة ومتدفعش كتير..انتظر هاتف Realme

تستعد سلسلة ريلمي 12 برو للكشف العالمي عنها، بما في ذلك في الهند، في 29 يناير. في حين كشفت الشركة بالفعل أن ريلمي 12 برو+ ستحتوي على كاميرا تقريب بمنظار OV64B OmniVision بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، تشير التسريبات إلى أن ريلمي 12 برو ستحتوي على عدسة Sony IMX709 مقربة بدقة 32 ميجابكسل.
 

تشير هذه المجموعة إلى أن سلسلة ريلمي 12 برو ستقدم تصويرًا استثنائيًا، لتعزيز تجربة الكاميرا بشكل أكبر، تعاونت ريلمي مع المصور السينمائي الحائز على جائزة الأوسكار كلاوديو ميراندا، بهدف تقديم تجربة تصوير سينمائية للصور الشخصية.

 

ريلمي 12 برو: كاميرات مميزة وتأثيرات سينمائية مباشرة على هاتفك!

 

كلاوديو ميراندا شخصية بارزة في صناعة السينما. يُعرف جيدًا بعمله في فيلم "حياة باي" للمخرج أنج لي، والذي حصل بفضله على جائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي. رسخ تعاونه مع ديفيد فينشر في فيلم "الحالة الغريبة لبنجامين بوتون"، أول فيلم يتم تصويره رقميًا بالكامل ورشح لجائزة الأوسكار، مكانته كرائد سينمائي.
 

لو نفسك في موبايل صوره حلوة ومتدفعش كتير..انتظر هاتف Realme 12 Pro الجديد

أسفر تعاون ميراندا مع ريلمي لسلسلة 12 برو القادمة عن تضمين ثلاثة تأثيرات سينمائية، وهي رحلة، ذاكرة، ومافريك. تستمد هذه التأثيرات الإلهام من الأفلام الكلاسيكية مثل "حياة باي"، "الحالة الغريبة لبنجامين بوتون"، و"توب غان: مافريك"، وتهدف إلى استحضار أجواء مختلفة - حالمة، هادئة، قوية، ورجعية مع طابع سينمائي.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح سلسلة ريلمي 12 برو للمستخدمين التقاط اللحظات بنسبة تنسيق الفيلم العريض 2.39: 1. تتيح هذه الإمكانية لعشاق التصوير إنشاء صور شخصية بأسلوب سينمائي بتنسيق فيلم كلاسيكي.
 

لو نفسك في موبايل صوره حلوة ومتدفعش كتير..انتظر هاتف Realme 12 Pro الجديد

 

تتميز سلسلة 12 برو أيضًا بخوارزمية Cinematic Bokeh للحصول على تجربة محسنة أثناء التقاط صور شخصية مع ضباب طبيعي ونقاط ضوء آسرة. يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات الفتحة في الوقت الفعلي لتحقيق تأثير التمويه المثالي للصور الشخصية، مما يضمن تميز الموضوع بوضوح مع تأثيرات تلوين محسّنة.
 

لو نفسك في موبايل صوره حلوة ومتدفعش كتير..انتظر هاتف Realme 12 Pro الجديد
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