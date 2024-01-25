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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هاتف بسعر متوسط من سامسونج في 2024

أفضل هاتف بسعر متوسط
أفضل هاتف بسعر متوسط من سامسونج في 2024

مع إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة في عام 2024، من الصعب معرفة أيها أفضل. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن هاتف بسعر متوسط من سامسونج، فإن الخيار الأفضل هو Galaxy A34.

يتميز Galaxy A34 بشاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز. يحتوي على معالج MediaTek Dimensity 900، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي Galaxy A34 على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل. كما يتميز ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

 

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل Galaxy A34 هو أفضل هاتف بسعر متوسط من سامسونج في عام 2024:

 

  • شاشة AMOLED رائعة: تتميز شاشة Galaxy A34 بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، مما يجعلها مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو والألعاب.
  • أداء قوي: يوفر معالج MediaTek Dimensity 900 أداءً قويًا لتشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة.
  • كاميرات رائعة: تلتقط كاميرات Galaxy A34 صورًا ومقاطع فيديو رائعة في ضوء النهار والمساء.
  • بطارية طويلة العمر: توفر بطارية Galaxy A34 بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة عمرًا طويلًا للبطارية حتى مع الاستخدام المكثف.

بالطبع، هناك أيضًا بعض العيوب في Galaxy A34. على سبيل المثال، لا يحتوي على دعم الشحن اللاسلكي، ولا يحتوي على مقاومة الماء والغبار. ومع ذلك، بالنسبة للسعر، يقدم Galaxy A34 قيمة رائعة.

إذا كنت تبحث عن هاتف بسعر متوسط من سامسونج يتمتع بشاشة رائعة وأداء قوي وكاميرات رائعة وبطارية طويلة العمر، فإن Galaxy A34 هو الخيار الأفضل لك.

Galaxy A34 سامسونج تقنية الفار الهواتف الذكية هاتف بسعر متوسط

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