أخبار التكنولوجيا|ارتفاع أسعار اشتراك نتفليكس في 2024.. وإزاي تشغل Google Maps بدون إنترنت

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ارتفاع أسعار اشتراك نتفليكس Netflix في 2024.. كل التفاصيل هنا

يبدو أن نتفليكس Netflix توجه دفة قاربها نحو مسار جديد، فقرار الشركة الأخير بإلغاء خطتها الأساسية يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجيتها، كما كشفت في آخر أرباح لها.



لو نفسك في موبايل صوره حلوة ومتدفعش كتير..انتظر هاتف Realme 12 Pro الجديد

تستعد سلسلة ريلمي 12 برو للكشف العالمي عنها، بما في ذلك في الهند، في 29 يناير. في حين كشفت الشركة بالفعل أن ريلمي 12 برو+ ستحتوي على كاميرا تقريب بمنظار OV64B OmniVision بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، تشير التسريبات إلى أن ريلمي 12 برو ستحتوي على عدسة Sony IMX709 مقربة بدقة 32 ميجابكسل.

تيك توك تستعد لمنافسة يوتيوب بمقاطع فيديو مدتها 30 دقيقة

يتجه تطبيق تيك توك الشهير للمقاطع القصيرة نحو تغيير كبير، إذ يستعد لمنافسة يوتيوب بطرح ميزة جديدة تسمح بمقاطع فيديو تصل مدتها إلى 30 دقيقة وهو يمثل تحولًا ملحوظًا عن تنسيق المنصة الأصلي القائم على المقاطع القصيرة.

السعر حكاية..أحدث موبايل أندرويد برامات 24 جيجا



كشفت نوبيا في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إصدار خاص من هاتفها الذكي الرائد الأحدث دون الكشف عن سعره. يحتفل الطراز الجديد بالعام الصيني الجديد.

عشان توفر باقة موبايلك.. إزاي تشغل Google Maps بدون إنترنت

Google Maps هي أداة مفيدة للغاية لاكتشاف الأماكن الجديدة والوصول إلى وجهتك بأمان. ومع ذلك، إذا كنت في منطقة لا توجد بها تغطية إنترنت، فقد لا تتمكن من استخدامها.