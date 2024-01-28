عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيناريو الدادة دودي.. خادمة التجمع سرقت الذهب وسافرت مع أصحاب الفيلا|ما القصة؟

متهمة - أرشيفية
متهمة - أرشيفية

قصة خادمة التجمع شهدت تفاصيل مثيرة ولغز في حادث السرقة، حيث خططت الخادمة لسرقة الفيلا التي تعمل بها بإتقان، وانتظرت في اليوم الذي سيقوم فيه ملاك الفيلا بالسفر وهي برفقتهم لتنفيذ مخططاتها لإبعاد الشبهات عنها حال اكتشاف السرقة، حيث اتفقت مع غفير في الفيلا المجاورة لها على تنفيذ خطتها، وقامت بتنفيذها وسرقة 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه.

إحالة المتهم بإنهاء حياة زوجته عروس أكتوبر للجنايات

احتجزوه داخل سنتر تعليمي.. محاكمة المتهمين بخطف طالب بالبدرشين 19 فبراير

حرقت رجلي.. سيدة تتهم طبيبة تجميل بتشويه جسدها في الشيخ زايد

شفط دهون وشد.. نص أقوال سيدة الجيزة ضحية طبيبة التجميل بالشيخ زايد

تفاصيل سرقة خادمة لـ فيلا التجمع

خادمة التجمع أغواها الشيطان بما تعرفه عن الفيلا التي تعمل فيها، فلم ترد الإحسان بالإحسان، وقامت بسرقة مقتنيات الفيلا بعدما عقدت اتفاقا مع غفير يعمل في الفيلا المجاورة على سرقة الأموال والمشغولات الذهبية وإعطائه المسروقات مع قطعها توصيلات كاميرات الفيلا بالمنطقة الخلفية حتى تتمكن من تنفيذ جريمتها بدون أن ترصدها كاميرات المراقبة.

 

علمت الخادمة التي تعمل في فيلا التجمع بموعد سفر مخدوميها كما عرفت منهم بأنها ستقوم بالسفر برفقتهم، ولم تجد موعد أفضل من ذلك لتنفيذ جريمته حيث قامت بالتخطيط جيدا ولجأت إلى الغفير المتواجد في الفيلا المجاورة لهم لمساعدتها في ذلك، وقام بسرقة 25 ألف جنيه و50 جرام ذهب ثم أعطتهم للغفير من الباب الخلفي للفيلا بعد أن قطعت وصلات الكاميرات وذهبت برفقتهم للذهب.

 

عادت الأسرة من رحلة كانت الخادمة برفقتهم فيها، وما أن دلفوا الفيلا في كمبوند شهير في التجمع بالقاهرة، حتى اكتشفوا واقعة السرقة وقاموا بإبلاغ الشرطة التي حضرت واكتشفت عدم دخول أو خروج أي شخص من الفيلا، إلا أنه تم اكتشاف قطع وصلات الكاميرات الخلفية للفيلا، ومن هنا بدأت التحريات وفحص آلات المراقبة في الفيلات المجاورة لهم.

 

وكشف فحص كاميرات المراقبة عن خروج غفير الفيلا المجاورة لمسرح الحادث ممسكا بكيس أسود في يده من الباب الخلفي، وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بمعاونة الخادمة في الفيلا، حيث قرر بأنها قامت بتسليمه المسروقات وسافرت مع الأسرة.

 

وقضت محكمة جنح التجمع بالحبس ثلاث سنوات لـ خادمة قامت بسرقة مشغولات ذهبية وأموال من الفيلا التي تعمل فيها بمنطقة التجمع الأول، حيث اتفقت مع غفير بأحد الفيلات المجاورة على سرقة الفيلا التي تعمل بها.

التجمع المشغولات الذهبية منطقة التجمع كاميرات المراقبة فيلا التجمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

موضوعات متعلقة

إحالة المتهم بإنهاء حياة زوجته عروس أكتوبر للجنايات

احتجزوه داخل سنتر تعليمي.. محاكمة المتهمين بخطف طالب بالبدرشين 19 فبراير

حرقت رجلي.. سيدة تتهم طبيبة تجميل بتشويه جسدها في الشيخ زايد

شفط دهون وشد.. نص أقوال سيدة الجيزة ضحية طبيبة التجميل بالشيخ زايد

أجبروه على ممارسة الرذيلة مع حماته.. القصة الكاملة لعصابة شقة الهرم

بسبب تنمر زملائها.. طالبة تنهي حياتها شنقا بحبل على باب شقتها بالطالبية

من الطابق الخامس.. لغز جـ ثة الشاب الطائرة في الجيزة

50 قطعة حشيش.. أسباب حكم جنايات القاهرة ببراءة متهم من حيازة المخدرات

ترشيحاتنا

مصادر أمريكية: إدارة بايدن تدرس وقف نقل السلاح لإسرائيل

وزير التعليم يتفقد تدريبات الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم "الدفعة الثانية"

أخبار الفن.. نور النبوى ينتصر على منى زكى.. خالد سليم يطلق قذائفه النارية.. محمد صبحى يعاتب فنان شهير.. وفنانة تضرب زوجها

سيناريو الدادة دودي.. خادمة التجمع سرقت الذهب وسافرت مع أصحاب الفيلا|ما القصة؟

هددها بإيذاء أبنائها.. تفاصيل النصب على سيدة أجنبية في بورسعيد

الناس بتجري وراها.. كنزي مدبولي تثير الجدل لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة.. شقيقة رامي صبري تثير الجدل في حفل زفافها| شاهد

انتشار فيديو لبوتين يجثو أمام قبر شقيقه.. فما القصة؟

بسبب جولة أخيرة.. أحمد السقا مطلوب على السوشيال ميديا

نقيب الغلابة.. أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين يرفضون استقالة مصطفى كامل

فيديو

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

الصعود مستمر.. 1000 جنيه زيادة في سعر الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ