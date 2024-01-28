سيناريو الدادة دودي.. خادمة التجمع سرقت الذهب وسافرت مع أصحاب الفيلا|ما القصة؟

قصة خادمة التجمع شهدت تفاصيل مثيرة ولغز في حادث السرقة، حيث خططت الخادمة لسرقة الفيلا التي تعمل بها بإتقان، وانتظرت في اليوم الذي سيقوم فيه ملاك الفيلا بالسفر وهي برفقتهم لتنفيذ مخططاتها لإبعاد الشبهات عنها حال اكتشاف السرقة، حيث اتفقت مع غفير في الفيلا المجاورة لها على تنفيذ خطتها، وقامت بتنفيذها وسرقة 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه.

تفاصيل سرقة خادمة لـ فيلا التجمع

خادمة التجمع أغواها الشيطان بما تعرفه عن الفيلا التي تعمل فيها، فلم ترد الإحسان بالإحسان، وقامت بسرقة مقتنيات الفيلا بعدما عقدت اتفاقا مع غفير يعمل في الفيلا المجاورة على سرقة الأموال والمشغولات الذهبية وإعطائه المسروقات مع قطعها توصيلات كاميرات الفيلا بالمنطقة الخلفية حتى تتمكن من تنفيذ جريمتها بدون أن ترصدها كاميرات المراقبة.

علمت الخادمة التي تعمل في فيلا التجمع بموعد سفر مخدوميها كما عرفت منهم بأنها ستقوم بالسفر برفقتهم، ولم تجد موعد أفضل من ذلك لتنفيذ جريمته حيث قامت بالتخطيط جيدا ولجأت إلى الغفير المتواجد في الفيلا المجاورة لهم لمساعدتها في ذلك، وقام بسرقة 25 ألف جنيه و50 جرام ذهب ثم أعطتهم للغفير من الباب الخلفي للفيلا بعد أن قطعت وصلات الكاميرات وذهبت برفقتهم للذهب.

عادت الأسرة من رحلة كانت الخادمة برفقتهم فيها، وما أن دلفوا الفيلا في كمبوند شهير في التجمع بالقاهرة، حتى اكتشفوا واقعة السرقة وقاموا بإبلاغ الشرطة التي حضرت واكتشفت عدم دخول أو خروج أي شخص من الفيلا، إلا أنه تم اكتشاف قطع وصلات الكاميرات الخلفية للفيلا، ومن هنا بدأت التحريات وفحص آلات المراقبة في الفيلات المجاورة لهم.

وكشف فحص كاميرات المراقبة عن خروج غفير الفيلا المجاورة لمسرح الحادث ممسكا بكيس أسود في يده من الباب الخلفي، وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بمعاونة الخادمة في الفيلا، حيث قرر بأنها قامت بتسليمه المسروقات وسافرت مع الأسرة.

وقضت محكمة جنح التجمع بالحبس ثلاث سنوات لـ خادمة قامت بسرقة مشغولات ذهبية وأموال من الفيلا التي تعمل فيها بمنطقة التجمع الأول، حيث اتفقت مع غفير بأحد الفيلات المجاورة على سرقة الفيلا التي تعمل بها.