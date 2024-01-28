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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شفط دهون وشد.. نص أقوال سيدة الجيزة ضحية طبيبة التجميل بالشيخ زايد

عملية تجميل - أرشيفية
عملية تجميل - أرشيفية

حررت سيدة في الجيزة محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد، اتهمت فيه طبيبة تجميل بمستشفى خاص في الشيخ زايد بالإهمال الطبي، خلال إجرائها عملية تجميل لها حيث ترتب على ذلك إصابتها بحروق في مشط القدم اليمنى جراء الخطأ الطبي.

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أقوال سيدة الجيزة ضحية الأهمال الطبي

وقالت السيدة في محضر الشرطة، أنها توجهت إلى مستشفى خاص في الشيخ زايد لإجراء عمليات تجميل عبارة عن شفط دهون من الفخدين وشد، وذلك مقابل 290 ألف جنيه، وطلبت الطبيبة سداد المبلغ بالكامل قبل إجراء الجراحة، حيث اشارت السيدة في محضر الشرطة أنها فوجئت بالطبيبة قبل العملية بوضع كانيولا في مشط القدم.

وتابعت سيدة الجيزة في محضر الشرطة، أنها بعد 48 ساعة من العملية فوجئت بإصابتها بحروق من الدرجة الثانية في مشط القدم، وحينما عادت إلى طبيبة التجميل في المستشفى لم تهتم الطبيبة بذلك وأخبرتها بأنها إصابة عادية نتيجة الكانيولا، وكتبت لها بعض الكريمات الموضعية وأشارت لها حينها بأنها ستعالج هذه الحروق في أيام قليلة.

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وأفادت سيدة الجيزة خلال محضر الشرطة، أنها بعد أيام من ذلك تفاقمت الإصابة وتورم مشط الرجل، حتى أنه كاد أن يصل إلى بتر في القدم، واستلزم العلاج تدخل جراحي لإجراء عمليات تنظيف واستئصال جزء كبير حتى لا تتضر الأنسجة، ثم قامت السيدة بتحرير محضر في قسم شرطة الشيخ زايد ثان، اتهمت فيه طبيبة التجميل بالخطأ الطبي خلال اجرائها عملية التجميل.

وأقامت سيدة الجيزة، محضرا في قسم شرطة الشيخ زايد ثان حمل رقم 157 إداري الشيخ زايد 2024، اتهمت فيه طبيبة تجميل بمستشفى خاص في الشيخ زايد بالتسبب بخطأ طبي نتج عنه إهمال تسبب في استئصال جزء من الخلايا في قدمها وذلك عقب دخولها لإجراء عملية تجميل.

الجيزة الكريمات الموضعية حروق من الدرجة الثانية ضحية الإهمال الطبي طبيبة تجميل قسم شرطة الشيخ زايد

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