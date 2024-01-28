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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أجبروه على ممارسة الرذيلة مع حماته.. القصة الكاملة لعصابة شقة الهرم

ممارسة الرذيلة -
ممارسة الرذيلة - أرشيفية

تفاصيل مفجعة كشفتها التحريات والتحقيقات في الجيزة، حول الإعتداء على سيدة في الهرم، على يد 5 أشخاص وقيامهم بإجبارها على ممارسة الرذيلة مع زوج ابنتها ثم الاعتداء على الأخير بالضرب وسرقة بعض المستندات والمشغولات الذهبية من منزلها.

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القصة الكاملة لعصابة شقة الهرم

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق في الجيزة، أنه أثناء تواجد المجني عليها برفقة زوج ابنتها في الشقة حيث يعملان في مجال العقارات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بها وأخبرها أنه يريد شراء شقة في المريوطية، وبالفعل حضر الشخص وقام زوج ابنتها بسحبه بالمصعد ثم غادر لشراء مستلزمات وتركها معه، وحينما عاد تقابل مع أحد المتهمين الذي أخبره أنه من القاهرة.

وشرحت التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق في الجيزة، أن المتهم أخرج سلاحا ناريا من طيات ملابسه وقام بتهديدهم وقام بفتح باب الشقة حيث دخل 4 آخرين بحوزتهم آلات حادة، وقاموا بالاعتداء عليهم ثم أجبروهم على الدخول إلى غرفة في الشقة وأجبروا السيدة على خلع ملابسها وزوج ابنها، ثم أجبروه على ممارسة الرذيلة معها وقاموا بتصويرها.

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وقالت التحقيقات في جريمة عصابة الجيزة، أن المتهمين قام أحدهم بالتعدي على السيدة ثم قاموا بإجبارها على على فتح الخزينة الخاصة بها وسرقوا منها مبلغا ماليا، وسرقة مشغولات ذهبية وتركوا الشقة وفروا هاربين وقامت السيدة بالصراخ من النافذة إلا أن المتهمين قاموا بإطلاق أعيرة نارية في الشارع لترويع المواطنين.

وخلال التحقيقات مع عصابة الجيزة، أقر أحد المتهمين أن أحد أصدقائه أخبره بوجود شقة للأعمال المنافية في الهرم، وأعطاه رقم مالكة الشقة وأنه توجه إليها وقام بالاتصال بها وأخبرها بأنه سيحضر اليها وقامت بإرسال الموقع له عبر الهاتف، وبعد أن صعد قدمت له قهوة، ثم أخبرته بأن الشخص الواحد سعره 3 آلاف جنيه، وقامت بالدخول برفقة الرجل المتواجد معها وممارسة الرذيلة وقام بتصويرها حينها.

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