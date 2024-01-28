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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 20 تعديا في اليوم الأول ضمن الموجة 22

صدى البلد

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 22  لإزالة التعديات التي بدأت  "أمس  "تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،عرضه اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، وتضمن الإشارة إلى أنه  تم" أمس" إزالة 20 حالة تعد  بواقع (9 حالات تعد على مساحة 1750 متر على أراض ولايات:  السكة الحديد وحماية النيل وقطاع الأعمال العام  + 11 حالة تعد على مساحة 10 قراريط  و12 سهماً أرض زراعية ) ، بدائرة مركزي الواسطى وسمسطا  وفي حضور الأستاذ أحمد إبراهيم مدير الأملاك ، الأستاذ نشأت معبد رئيس مركز سمسطا ، الأستاذ حمادة راضي  رئيس مركز الواسطى  وعدد من التنفيذيين بالجهات المعنية.

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من جهته  أشار  السكرتير  المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هانى غنيم" الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية،مع التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، حسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تجدر الإشارة إلى ، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر " يناير ، فبراير، مارس ، أبريل، وبدأت "أمس السبت"بالمرحلة الأولى وتستمر حتى16 فبراير المقبل، ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير  إلى 15 مارس  ، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل  2024

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