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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يوجه بضرورة إنهاء مشروعات التطوير والرصف بالعياط في مواعيدها

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة العياط.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل علي تذليل ايه معوقات.

وتفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال وضع بلاط الأنترلوك بمتفرعات شارع الغريب بمدينة العياط مشددا على رفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة. 

كما تفقد الشهابي، أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بشارع الجمهورية بمدينة العياط، موجها بسرعه الإنتهاء من الاعمال حتى تتمكن شركة مياه الجيزة من البدء في تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركز العياط بتفقد تشغيل محطة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة العياط ومحطات رفع الصرف الصحي بقري الجمله والمتانيا وكفر شحاته.

ووجه النائب بتكثيف أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي بمركز العياط.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط والمهندس أنور معوض مشرف مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياة الجيزة والمهندس بدر كمال مدير عام كهرباء جنوب الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة ومسؤولي مديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.

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