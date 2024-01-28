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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

صدى البلد

أصيب 5 أشخاص اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة نقل مع مركبة توكتوك أمام قرية الأمل شرق النيل بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع مركبة توكتوك أمام قرية الأمل بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي . 

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم: صفاء محمد محمد 40 عامًا، ربة منزل، مصابه بجروح و سحجات، خالد خميس بيومي 46 عامًا، مصاب بجروح و سحجات، أمينة خالد خميس 13 عامًا، طالبة، مصابة بجروح و سحجات، أميرة فرج أحمد 15 عامًا، مصابة بجروح و سحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، تبارة خالد خميس 3 سنوات، مصابة بجروح و سحجات.

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