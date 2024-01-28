انطلقت من تركيا.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب بسبب صرخات استغاثة من حجرة الأمتعة

تحوّلت رحلة طيران مكتظة تابعة لشركة بيجاسوس للخطوط الجوية، تحمل الرمز PC690، من رحلة هادئة بين اسطنبول والرياض - والتي كانت تقل مسافرين بدأوا رحلتهم في المملكة المتحدة - إلى حالة من التشويش والقلق، ما أدى إلى هبوطها الاضطراري في أنطاليا بعد مرور ساعة فقط على إقلاعها.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يعود سبب الهبوط الطارئ إلى شكوك طاقم الطائرة بسماعهم صرخات استغاثة قادمة من حجرة الأمتعة.

وشرح StokeyyG، أحد مشاهير موقع تويتر وكان على متن الطائرة، بأن طاقم الضيافة كان منهمكا بتقديم الطعام للركاب عندما وردت أنباء عن الاضطراب.

وبلغ القلق ذروته حين طلب أحد المسافرين الإستلقاء على مقعده بسبب الضغط الذي سبّبه الموقف.

وفور هبوط الطائرة في أنطاليا، سارعت طواقم الأرض إلى فتح حجرة الأمتعة وتفريغ جميع الحقائب بينما بقي الركاب على متن الطائرة.

لكن بعد التفتيش الدقيق، لم يتم العثور على أي شخص داخل الحجرة، وأعلن للركاب عبر مكبرات الصوت أن الرحلة ستستأنف مسارها قريباً.