حقيقة تراجع مصطفى كامل عن استقالته من منصب النقيب بعد وقفة الموسيقيين

انتهت منذ قليل وقفة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وأعضاء الجمعية العمومية بمقر النقابة العامة بوسط البلد للمطالبة بعودة الفنان مصطفى كامل لمنصب النقيب العام بعد تقدمه باستقالته من المنصب.

وقال الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة إن مصطفى كامل لايزال متأثرا ولم يتراجع عن استقالته حتى الآن لكن أعضاء مجلس الإدارة سوف يتوجهون إلى منزله اليوم لإقناعه بالعودة إلى منصبه.

ونظم أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وأعضاء الجمعية العمومية وقفة داخل مقر النقابة العامة بوسط البلد لرفض استقالة الفنان مصطفى كامل، من منصب النقيب العام.

واحتشد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، داخل مقر النقابة لرفض استقالة مصطفى كامل، وهتفوا له هتافات أبرزها "نقيب الغلابة خلصنا من العصابة .. مش هيمشي احنا نمشي".